Gündem İYİ Parti Genel Başkanı Akşenerden HDPnin randevu talebine açık kapı
POLİTİKA

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener’den HDP’nin randevu talebine açık kapı

HDP’li Pervin Buldan ve Mithat Sancar, CHP, Saadet Partisi, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi’nin ardından İYİ Parti’den de randevu talebinde bulunacaklarını açıklamıştı. “HDP’nin talebini kabul edecek misiniz?” sorusuna yanıt veren İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, “Henüz davet gelmedi. Farz-ı muhal üzerinden neden konuşalım?” diyerek görüşmeye açık kapı bıraktı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Meral Akşener, İYİ Parti Genel Merkezi'nde basın açıklamasında bulundu.
Meral Akşener, İYİ Parti Genel Merkezi'nde basın açıklamasında bulundu.

HDP Eş Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar, CHP, Saadet Partisi, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi’nden randevu talebinde bulunmuştu. Daha sonra yeni bir açıklama yapan Sancar, İYİ Parti’den de randevu talebinde bulunduklarını söylemişti.

HDP İYİ Parti'den de randevu istedi
GÜNDEM
HDP İYİ Parti'den de randevu istedi

"Henüz davet gelmedi"

Basın toplantısı düzenleyen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e “HDP İYİ Parti’den randevu isteyeceğini açıklamıştı. Kabul edecek misiniz?” sorusu yöneltildi. Akşener, HDP’nin talebine, “Henüz davet gelmedi. Farz-ı muhal üzerinden neden konuşalım?” ifadelerini kullanarak açık kapı bıraktı.

HDP’den 4 partiye görüşme talebi
GÜNDEM
HDP’den 4 partiye görüşme talebi

HDP'den İyi Parti'ye: Koltuklarınızda HDP oylarıyla oturuyorsunuz
OYNAT 00:31
HDP'den İyi Parti'ye: Koltuklarınızda HDP oylarıyla oturuyorsunuz
TBMM'de İyi Parti ve HDP'li vekiller arasında çıkan tartışmada HDP Grup Başkanvekili Fatma Kurtulan, 'İyi Parti, size söylüyorum: Size rağmen, içinde bulunduğunuz ittifaka, HDP ve PKK'ya içinde gönül vermişlerin de olduğu insanlar oy verdi. Şu an koltuklarınızda HDP'nin oylarıyla oturuyorsunuz. Bu ittifakta, CHP ile yaptığınız ittifakta HDP'nin oylarının etkisi vardır. Ne yapacaksınız şimdi? Ne diyeceksiniz şimdi buna?' dedi.
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