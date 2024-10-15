İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz'a 'dolandırıcılık' fezlekesi: 6 milyon 250 bin dolarlık vekalete soruşturma

Muğla'nın Milas ilçesinde yer alan bir arsası için İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz ile anlaştığını belirten Mehmet Umur Akarca adındaki vatandaş, Cumhuriyet Başsavcılığına şikayette bulundu.

Vatandaşın şikayeti sonrasında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenterler Bürosundan Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü tarafından Poyraz hakkında fezleke hazırlandı.

Önce 2 milyon 250 bin sonrasında 4 milyon dolar

Veryansın TV'den Erdem Atay'ın haberine göre ; fezlekede, Uğur Poyraz’ın bir kişinin Yargıtay’daki bir kararını bozdurmak için çok yüklü miktarda para aldığı, işlem yapmadığı ve kanuna, hukuka ve ahlaka aykırı davrandığı belirtildi.

Akarca’nın Milas’ta var olan bir arsa ile ilgili davalık olduğu, bu davanın Yargıtay aşamasına geldiği, Akarca’nın Yargıtay aşamasında da vekâleti İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz’a verdiği, Poyraz’ın Yargıtay’da söz konusu kararı bozduracağını taahhüt ettiğini söylediği öğrenildi.

Bakanlığa gönderilen fezlekede; Poyraz’ın, haklarında olumsuz sonuç çıkan kararı Yargıtay’da bozulmasını sağlayacağını taahhüt ederek müştekiyi ikna ettiği, bunun üzerine 12 Kasım 2013 tarihinde 4 milyon dolar tutarında avukatlık ücret sözleşmesini imzalamasını ve kendisine vekaletname vermesini sağladığı belirtildi.

Uğur Poyraz’ın, söz konusu şahıstan Yargıtay’daki işi çözmek için önce elden 2 milyon 250 bin dolar para aldığı, Yargıtay’ın kararı bozmasının ardından da 4 milyon dolar alacağı vurgulandı.

Yargıtay’ın bozma kararının ardından Poyraz’ın paranın geri kalan kısmını istediği ancak müştekinin bu parayı vermediği için davalık olduğu ifade edildi.

Başsavcılık soruşturacak

Konu Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına geldiğinde yapılan inceleme sonrasında, Uğur Poyraz’ın nitelikli dolandırıcılık ve hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma suçlarıyla ilgili soruşturma başlatılması kararı alındı. Ancak soruşturmanın başlatılması için milletvekili olan Poyraz hakkında fezleke çıkarılması gerektiği için, başsavcılığın inceleme fezlekesini Adalet Bakanlığına gönderdiği öğrenildi.

Fezleke yazısında, avukatlığın sadece bir temsil makamı olduğu, süreci takip etmekten sorumlu olduğu kararın bozulmasını sağlayacağına ilişkin öngörülemeyecek vaadinin mümkün olmadığı vurgulandı.







