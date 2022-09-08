Mansur Yavaş'tan İYİ Parti'li vekile 107 milyonluk kıyak: 'Beni konuşturmasınlar' diyen CHP'li Yarkadaş belgeyi gösterdi İYİ Parti'nin HDP desteği ile kazanılan belediyelerden usulsüz ihale aldığını öne süren CHP'li eski Milletvekili Barış Yarkadaş, konuyla ilgili detayları açıkladı. Canlı yayında elinde belgelerle konuşan Yarkadaş, "Koray Aydın ve Yavuz Ağıralioğlu’na yakınlığıyla bilinen Samsun Milletvekili Bedri Yaşar, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden 107 milyon liralık ihale alıyor" dedi.

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