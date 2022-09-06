Gündem CHPli Yarkadaş Beni konuşturmasınlar diyerek tepki gösterdi HDPnin katkısıyla alınan belediyelerde ihaleler İYİ Partiye gitti
POLİTİKA

CHP'li Yarkadaş 'Beni konuşturmasınlar' diyerek tepki gösterdi: HDP'nin katkısıyla alınan belediyelerde ihaleler İYİ Parti'ye gitti

CHP'li eski Milletvekili Barış Yarkadaş, katıldığı canlı yayında İYİ Parti ile CHP arasındaki 'HDP'ye bakanlık verilebilir' polemiğini değerlendirdi. İYİ Parti tarafından CHP'ye yönelik eleştirilere tepki gösteren Yarkadaş, "HDP'li seçmenlerin katkısıyla seçilen büyükşehir belediyelerinden ihale alıyorlar. Tek tek biliyorum beni konuşturmasınlar." dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
CHPli Barış Yarkadaş Beni konuşturmasınlar diyerek tepki gösterdi: HDPnin katkısıyla alınan belediyelerde ihaleler İYİ Partiye gitti
CHP'li eski Milletvekili Barış Yarkadaş.

CHP'li eski Milletvekili Barış Yarkadaş, TV100 ekranlarında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

İYİ Parti ile CHP arasındaki 'HDP'ye bakanlık verilebilir' polemiğini değerlendiren Yarkadaş, HDP seçmenini 'Mansur Yavaş'ı, Ekrem İmamoğlu'nun, Muhittin Böcek'in, Yılmaz Büyükerşen'in, Özlem Çerçioğlu'nun ve birçok belediye başkanının seçilmesini sağlayan ve açıkça da tavır koyan kişiler.' olarak tanımladı.

"BENİ KONUŞTURMASINLAR"

İYİ Parti'lilerin HDP oylarıyla seçilen belediyelerden ihale aldığını belirten Yarkadaş, "Şimdi siz HDP'li seçmenin yerel seçimde oyunu alacaksınız, HDP'li seçmenlerin katkısıyla seçilen büyükşehir belediye başkanlıklarının dağıttığı dairelerin daire başkanları olacaksınız, genel müdürleri olacaksınız, yakın çevreniz büyükşehir belediyelerinden ihale alacak. Tek tek biliyorum bana söyletmesinler. Beni konuşturmasınlar." ifadelerini kullandı.

CHP'li Yarkadaş 'Beni konuşturmasınlar' diyerek tepki gösterdi: HDP'nin katkısıyla alınan belediyelerde ihaleler İYİ Parti'ye gitti ​
OYNAT 01:16
CHP'li Yarkadaş 'Beni konuşturmasınlar' diyerek tepki gösterdi: HDP'nin katkısıyla alınan belediyelerde ihaleler İYİ Parti'ye gitti ​
CHP'li eski Milletvekili Barış Yarkadaş, katıldığı canlı yayında İYİ Parti ile CHP arasındaki 'HDP'ye bakanlık verilebilir' polemiğini değerlendirdi. İYİ Parti tarafından CHP'ye yönelik eleştirilere tepki gösteren Yarkadaş, 'HDP'li seçmenlerin katkısıyla seçilen büyükşehir belediyelerinden ihale alıyorlar. Tek tek biliyorum beni konuşturmasınlar.' dedi.

"BU NASIL BİR SİYASİ TAVIRDIR?"

Yarkadaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"HDP'lilerin verdiği oylarla belediye başkanları seçilecek, o belediye başkanlarının dairelerinde daire başkanlarınız oturacak, genel müdürleriniz olacak, ihaleler alınacak sonra da diyeceksiniz ki 'Biz HDP'yi meşru saymıyoruz.' HDP'yi meşru saymıyorsan kardeşim o zaman HDP'nin katkısıyla seçilen belediyelerde daire başkanlığı da yapmayacaksın, genel müdürlüğü de kabul etmeyeceksin. Bu nasıl bir siyasi tavırdır."

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