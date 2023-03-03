İYİ Parti GİK Üyesi Kayaalp'den alternatif aday sinyali: 2'nci tura çıkan seçimi kazanır

Altılı Masa'nın geçtiğimiz gün gerçekleşen 12'nci toplantısında bir aday üzerinde uzlaşılamadı. Muhalefet partileri, pazartesi günü yeniden görüşmeye karar verdiklerini açıklarken, masadaki anlaşmazlığın Akşener'in Kılıçdaroğlu'nun adaylığına sıcak bakmaması olduğu iddia edildi. İYİ Parti'de hareketli saatler yaşanırken Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, gönderme niteliğinde bir paylaşım yaptı. Türkkan paylaşımında, "Kötülüğün galip gelmesi için gereken tek şey İYİ’lerin hiçbir şey yapmamasıdır." ifadesine yer verdi.