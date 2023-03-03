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İYİ Parti GİK Üyesi Kayaalp'den alternatif aday sinyali: 2'nci tura çıkan seçimi kazanır

Geçtiğimiz gün aday belirlemek üzere toplanan Altılı Masa'nın bir isim üzerinde uzlaşamamasının sebebinin Akşener'in Kılıçdaroğlu'nun adaylığına sıcak bakmaması olduğu iddia edildi. Toplantının ardından partililerden bu iddiayı doğrulayan paylaşımlar gelirken İYİ Parti Kurucu GİK Üyesi Tamer Kayaalp de dikkat çeken ifadeler kullandı. Kayaalp, "Seçmeni Erdoğan ile Kılıçdaroğlu arasına sıkıştırmamak için 3'üncü aday şart oldu. 2'nci tura çıkan seçimi kazanır. Yoksa bir 5 sene daha ah vah eder gezeriz." dedi.

12:15 . 3/03/2023 Cuma
Yeni Şafak
İYİ Parti GİK Üyesi Tamer Kayaalp, 3'üncü adayın şart olduğunu söyledi.

İYİ Parti GİK Üyesi Tamer Kayaalp, 3'üncü adayın şart olduğunu söyledi.

Altılı Masa, cumhurbaşkanı adayını belirlemek için geçtiğimiz gün 12'nci kez bir araya geldi. Muhalefet partileri, bu toplantıda da bir aday ismi üzerinde uzlaşamayıp pazartesi günü yeniden buluşma kararı aldı.

Altılı Masa'nın anlaşmazlığının sebebinin İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına sıcak bakmaması olduğu iddia edildi. Toplantının ardından İYİ Partililerden bu iddiayı doğrulayan paylaşımlar geldi.

İYİ Partili Kayaalp: 3'üncü aday şart oldu

İYİ Parti Kurucu GİK Üyesi Tamer Kayaalp de sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak Kılıçdaroğlu'nun adaylığına itiraz etti. Kayaalp paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Seçmeni Erdoğan ile Kılıçdaroğlu arasına sıkıştırmamak için 3. aday şart oldu. 2. tura çıkan seçimi kazanır.
Yoksa bir 5 sene daha ah vah eder gezeriz."




#İYİ Parti
#Meral Akşener
#Kemal Kılıçdaroğlu
#Tamer Kayaalp
24 dakika önce
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İYİ Parti GİK Üyesi Kayaalp'den alternatif aday sinyali: 2'nci tura çıkan seçimi kazanır
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