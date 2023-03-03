İYİ Parti GİK Üyesi Kayaalp'den alternatif aday sinyali: 2'nci tura çıkan seçimi kazanır

İYİ Parti GİK Üyesi Tamer Kayaalp, 3'üncü adayın şart olduğunu söyledi.
Altılı Masa, cumhurbaşkanı adayını belirlemek için geçtiğimiz gün 12'nci kez bir araya geldi. Muhalefet partileri, bu toplantıda da bir aday ismi üzerinde uzlaşamayıp pazartesi günü yeniden buluşma kararı aldı.
Altılı Masa'nın anlaşmazlığının sebebinin İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına sıcak bakmaması olduğu iddia edildi. Toplantının ardından İYİ Partililerden bu iddiayı doğrulayan paylaşımlar geldi.
İYİ Partili Kayaalp: 3'üncü aday şart oldu
İYİ Parti Kurucu GİK Üyesi Tamer Kayaalp de sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak Kılıçdaroğlu'nun adaylığına itiraz etti. Kayaalp paylaşımında şu ifadelere yer verdi: