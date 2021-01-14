İYİ Parti harekete geçti: Özdağ'ı mahkeme kararına rağmen ihraç etmek için çalışmalar başladı

stanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın, katıldığı bir televizyon programında İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun “FETÖ'cü” olduğu yönünde iddialarda bulunmuştu. PArti teşkilatı tarafından tepki toplayan açıklamalarını ardından Özdağ hakkında suç duyurusunda bulunmuş, 16 Kasım 2020 tarihinde oybirliğiyle partiden ihraç edilmişti. Özdağ, kararın iptali için Ankara 1. Asliye Hukuk Mahkemesi‘nde dava açmıştı. Ankara 1. Asliye Hukuk Mahkemesi, dün İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın İYİ Parti'den ihracına ilişkin Disiplin Kurulu kararını iptal etti.
'Kesin ihraç istemiyle' disiplin kuruluna sevk edilecek
Özdağ kararı sonrası İyi Parti, Meral Akşener'in talimatıyla yeniden harekete geçti. Parti yönetimi bu kez Özdağ’ı, genel idare kurulu kararıyla, “kesin ihraç istemiyle” disiplin kuruluna sevk etmeye hazırlanıyor.
"HDP'nin hakkını savunan CHP şimdi bana saldırıyor"
Öte yandan Özdağ, İYİ Parti'den ihraç kararının mahkemece iptal edilmesinin ardından basın toplantısı düzenledi. Özdağ, mahkeme kararı sonrası İYİ Parti'den kendisine tehditler geldiğini belirterek, "81 il başkanı içinde sadece Muğla İl Başkanı bana destek verdi. Muğla'ya gidersem gereken yapılacakmış. Muğla'da baskılar yapılarak 45 kişi istifa ettirildi" dedi.
- CHP'li Engin Altay'ın mahkeme kararına ilişkin "İYİ Parti içinde atılmış bir fitne" yorumuna ise "HDP'nin hakkını savunan CHP, şimdi bana saldırıyor. Altay, benim hakkımı değil, terör örgütü ile bağlantılı belediye başkanlarının hukukunu savunuyor" diyerek cevap verdi.