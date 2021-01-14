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POLİTİKA

İYİ Parti harekete geçti: Özdağ'ı mahkeme kararına rağmen ihraç etmek için çalışmalar başladı

İYİ Parti'den ihraç edilen Ümit Özdağ kararı mahkemeden dönmüş, Ankara 1. Asliye Hukuk Mahkemesi, Disiplin Kurulu kararını iptal etmişti. Özdağ kararı sonrası İYİ Parti yönetimi harekete geçti. Meral Akşener'in talimatıyla parti yönetimi bu kez Özdağ’ı, genel idare kurulu kararıyla “kesin ihraç istemiyle” disiplin kuruluna sevk etmeye hazırlanıyor.

Haber Merkezi Diğer
İYİ Partili Ümit Özdağ
İYİ Partili Ümit Özdağ

stanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın, katıldığı bir televizyon programında İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun “FETÖ'cü” olduğu yönünde iddialarda bulunmuştu. PArti teşkilatı tarafından tepki toplayan açıklamalarını ardından Özdağ hakkında suç duyurusunda bulunmuş, 16 Kasım 2020 tarihinde oybirliğiyle partiden ihraç edilmişti. Özdağ, kararın iptali için Ankara 1. Asliye Hukuk Mahkemesi‘nde dava açmıştı. Ankara 1. Asliye Hukuk Mahkemesi, dün İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın İYİ Parti'den ihracına ilişkin Disiplin Kurulu kararını iptal etti.

Ümit Özdağ: HDP'nin hakkını savunan CHP şimdi bana saldırıyor
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Ümit Özdağ: HDP'nin hakkını savunan CHP şimdi bana saldırıyor

'Kesin ihraç istemiyle' disiplin kuruluna sevk edilecek

Özdağ kararı sonrası İyi Parti, Meral Akşener'in talimatıyla yeniden harekete geçti. Parti yönetimi bu kez Özdağ’ı, genel idare kurulu kararıyla, “kesin ihraç istemiyle” disiplin kuruluna sevk etmeye hazırlanıyor.

Özdağ’ın ihracına mahkemeden ret: Sözlerimin arkasındayım
GÜNDEM
Özdağ’ın ihracına mahkemeden ret: Sözlerimin arkasındayım

"HDP'nin hakkını savunan CHP şimdi bana saldırıyor"

Öte yandan Özdağ, İYİ Parti'den ihraç kararının mahkemece iptal edilmesinin ardından basın toplantısı düzenledi. Özdağ, mahkeme kararı sonrası İYİ Parti'den kendisine tehditler geldiğini belirterek, "81 il başkanı içinde sadece Muğla İl Başkanı bana destek verdi. Muğla'ya gidersem gereken yapılacakmış. Muğla'da baskılar yapılarak 45 kişi istifa ettirildi" dedi.

İYİ Parti’den Muğla teşkilatına "Özdağ’a destek verdin" baskısı: İstifaya zorladılar
GÜNDEM
İYİ Parti’den Muğla teşkilatına "Özdağ’a destek verdin" baskısı: İstifaya zorladılar

İyi Parti’den ihraç edilen Ümit Özdağ: Buğra Kavuncu’nun ailesindeki herkes FETÖ’cü ve FETÖ aleyhinde bir tane açıklaması yok
OYNAT 02:52
İyi Parti’den ihraç edilen Ümit Özdağ: Buğra Kavuncu’nun ailesindeki herkes FETÖ’cü ve FETÖ aleyhinde bir tane açıklaması yok
İYİ Parti'den ihraç edilen İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, Ahmet Hakan'ın CNN Türk'te yayınlanan Tarafsız Bölge programında önemli açıklamalarda bulundu. Özdağ, 'Büyük amca Enver Altaylı hapishanede. FETÖ ile iç içe geçmiş bir ilişki ağı var. Damadı FETÖ'cü... Kızını örgütün ikinci adamı istemeye geliyor. Kardeşi, o da FETÖ'cü. Amca, FETÖ iltisaklı. Küçük dayı ve eniştesi de FETÖ'cü. Bütün bu ilişkiler ağı içerisinde tertemiz bir Buğra Kavuncu var, hiç örgütle ilişkisi olmayan... Peki Buğra Kavuncu'nun FETÖ'nün aleyhine bir tek açıklaması var mı? Yok...' ifadelerini kullandı.


  • CHP'li Engin Altay'ın mahkeme kararına ilişkin "İYİ Parti içinde atılmış bir fitne" yorumuna ise "HDP'nin hakkını savunan CHP, şimdi bana saldırıyor. Altay, benim hakkımı değil, terör örgütü ile bağlantılı belediye başkanlarının hukukunu savunuyor" diyerek cevap verdi.

İYİ Parti'den ihracı mahkeme tarafından iptal edilen Özdağ: Sözlerimin arkasındayım
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İYİ Parti'den ihracı mahkeme tarafından iptal edilen Özdağ: Sözlerimin arkasındayım
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