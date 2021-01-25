Gündem İYİ Parti HDPnin Esenyurt ilçe binasında Öcalan ve PKK paçavraları bulunması konusunda 36 saattir sessiz
POLİTİKA

İYİ Parti HDP'nin Esenyurt ilçe binasında Öcalan ve PKK paçavraları bulunması konusunda 36 saattir sessiz

HDP'nin İstanbul Esenyurt İlçe Başkanlığı binasında terörist başı Abdullah Öcalan’ın posterleri ve PKK paçavraları ortaya çıkmıştı. Bu gelişmenin üstünden 36 saat geçmesine rağmen, İYİ Parti’den konu hakkında tek bir açıklama yapılmadı. Bugün bir basın toplantısı düzenleyen İYİ Parti TBMM Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu da gündemdeki konulara değinmesine rağmen HDP Esenyurt binasından çıkan PKK paçavraları hakkında konuşmadı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener

HDP'nin İstanbul Esenyurt ilçe binasında temizlik ve ilaçlama hizmeti veren CHP’li belediyenin sosyal medyada paylaştığı video ile HDP'nin, ilçe binasını adeta hücre evi ve Kandil’deki gibi kamplara dönüştürdüğü ortaya çıkmıştı.

Bakan Soylu HDP binasında çekilen skandal görüntüleri paylaştı: Öcalan'ın posterini asmışlar
GÜNDEM
Bakan Soylu HDP binasında çekilen skandal görüntüleri paylaştı: Öcalan'ın posterini asmışlar

Polis, bu görüntülerin ardından operasyon düzenlemiş; 6 saatlik aramada 30 Öcalan posteri, afişler ve PKK yayın organları ele geçirilmişti. Binada en az 4 yıldır da kaçak elektrik kullanıldığı tespit edilmişti.

Türkiye’nin gündemine oturan bu gelişmenin üstünden 36 saat geçmesine rağmen, İYİ Parti’den henüz bir açıklama yapılmadı.

Bugün TBMM’de kamera karşısında geçen ve gündemdeki başlıklarla ilgili açıklamalarda bulunan İYİ Parti TBMM Grup Başkanı ve Bursa Milletvekili İsmail Tatlıoğlu da, tek söz söylemedi.

HDP'den İyi Parti'ye: Koltuklarınızda HDP oylarıyla oturuyorsunuz
OYNAT 00:31
HDP'den İyi Parti'ye: Koltuklarınızda HDP oylarıyla oturuyorsunuz
TBMM'de İyi Parti ve HDP'li vekiller arasında çıkan tartışmada HDP Grup Başkanvekili Fatma Kurtulan, 'İyi Parti, size söylüyorum: Size rağmen, içinde bulunduğunuz ittifaka, HDP ve PKK'ya içinde gönül vermişlerin de olduğu insanlar oy verdi. Şu an koltuklarınızda HDP'nin oylarıyla oturuyorsunuz. Bu ittifakta, CHP ile yaptığınız ittifakta HDP'nin oylarının etkisi vardır. Ne yapacaksınız şimdi? Ne diyeceksiniz şimdi buna?' dedi.

HDP binasında Öcalan'ın fotoğraflarının çıkmasına Karamollaoğlu’dan yorum: Garipsedim
GÜNDEM
HDP binasında Öcalan'ın fotoğraflarının çıkmasına Karamollaoğlu’dan yorum: Garipsedim

HDP Esenyurt ilçe binasındaki PKK elebaşının posterlerini savundu: Her türlü hukuki işleme başvuracağız
GÜNDEM
HDP Esenyurt ilçe binasındaki PKK elebaşının posterlerini savundu: Her türlü hukuki işleme başvuracağız
Abone Ol Google News
Skyroad ile keşfettiler

Skyroad ile keşfettiler

Fotoğraf yarışması ödülleri sahiplerini buldu.
Kadıköyde maç başladı

Kadıköy'de maç başladı

​Fenerbahçe sahasında Kayserispor'u konuk ediyor.
Düşüş devam ediyor

Düşüş devam ediyor

​Sağlık Bakanlığı son 24 saati açıkladı.

​Deprem konutlarını teslim töreninde Elazığlılara hitap ediyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.