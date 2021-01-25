İYİ Parti HDP'nin Esenyurt ilçe binasında Öcalan ve PKK paçavraları bulunması konusunda 36 saattir sessiz
HDP'nin İstanbul Esenyurt İlçe Başkanlığı binasında terörist başı Abdullah Öcalan’ın posterleri ve PKK paçavraları ortaya çıkmıştı. Bu gelişmenin üstünden 36 saat geçmesine rağmen, İYİ Parti’den konu hakkında tek bir açıklama yapılmadı. Bugün bir basın toplantısı düzenleyen İYİ Parti TBMM Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu da gündemdeki konulara değinmesine rağmen HDP Esenyurt binasından çıkan PKK paçavraları hakkında konuşmadı.
HDP'nin İstanbul Esenyurt ilçe binasında temizlik ve ilaçlama hizmeti veren CHP’li belediyenin sosyal medyada paylaştığı video ile HDP'nin, ilçe binasını adeta hücre evi ve Kandil’deki gibi kamplara dönüştürdüğü ortaya çıkmıştı.
Polis, bu görüntülerin ardından operasyon düzenlemiş; 6 saatlik aramada 30 Öcalan posteri, afişler ve PKK yayın organları ele geçirilmişti. Binada en az 4 yıldır da kaçak elektrik kullanıldığı tespit edilmişti.
Türkiye’nin gündemine oturan bu gelişmenin üstünden 36 saat geçmesine rağmen, İYİ Parti’den henüz bir açıklama yapılmadı.
Bugün TBMM’de kamera karşısında geçen ve gündemdeki başlıklarla ilgili açıklamalarda bulunan İYİ Parti TBMM Grup Başkanı ve Bursa Milletvekili İsmail Tatlıoğlu da, tek söz söylemedi.