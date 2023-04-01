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İYİ Parti il binasına isabet eden mermi soruşturması: Gözaltına alınan şahıs adliyeye sevk edildi

İYİ Parti İstanbul il binasına isabet eden mermiye yönelik başlatılan soruşturmada gözaltına alınan inşaat bekçisi adliyeye sevk edildi. Kurşunun, inşaat bekçisinin görevli olduğu yerde yaşanan hırsızlık girişimini engellemek amacıyla ateşlediği silahından çıktığı tespit edilmişti.

11:11 . 1/04/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Gözaltına alınan inşaat bekçisi adliyeye sevk edildi

Gözaltına alınan inşaat bekçisi adliyeye sevk edildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Eski Çırpıcı Yolu Sokak'taki Merter İş Merkezi'nde bulunan İYİ Parti İl Başkanlığının D-100 kara yoluna bakan bölümüne akşam saat 21.30 sıralarında kurşun isabet etmesinin ardından özel ekip kurdu.


Oluşturulan ekip, kafeteryanın cam bölmesinden girerek koltuğa saplanan kurşunun, yolun karşısından ateşlenen bir silahtan çıktığını tespit etti.

Çevredeki güvenlik kameralarını detaylı şekilde inceleyen ekipler, M.E. isimli inşaat bekçisinin, görevli olduğu noktada hırsızlık girişimini önlemek amacıyla ruhsatlı silahını ateşlediğini ve hırsızların parti binası istikametine kaçması nedeniyle isabetin tesadüfi olarak yaşandığını belirledi.


Gözaltına alınan inşaat bekçisi, Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemlerin ardından bugün adliyeye sevk edildi.



#İYİ Parti İstanbul il binası
#İyi parti
#İnşaat bekçisi
41 dakika önce
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