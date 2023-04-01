İYİ Parti il binasına isabet eden mermi soruşturması: Gözaltına alınan şahıs serbest bırakıldı

Meral Akşener, İYİ Parti İstanbul İl binasına dün açılan ateş sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef göstermişti. Kısa süre sonra olayın saldırı değil, hırsız kovalayan bekçinin silahından çıkan kurşunun binaya isabet etmesiyle meydana geldiği belirlenmişti. Yaşanan provokasyon sonrası İYİ Partinin bir skandalı daha ortaya çıktı. Kurşunların gece saatlerinde binaya isabet ettiği ancak parti yetkililerinin olayı ertesi gün ihbar ettiği ve bir anda gündemin 'İYİ Parti'ye saldırı' şeklinde algı oluşturulduğu belirlendi. Öte yandan partinin yanındaki iş merkezine de kurşun isabet ettiği, kimsenin şikayette bulunmadığı öğrenildi.