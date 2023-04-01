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İYİ Parti il binasına isabet eden mermi soruşturması: Gözaltına alınan şahıs serbest bırakıldı

İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığına mermi isabet etmesine ilişkin gözaltına alınan şüpheli, savcılıkta ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Kurşunun, inşaat bekçisinin görevli olduğu yerde yaşanan hırsızlık girişimini engellemek amacıyla ateşlediği silahından çıktığı tespit edilmişti.

11:11 . 1/04/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Gözaltına alınan inşaat bekçisi adliyeye sevk edildi

Gözaltına alınan inşaat bekçisi adliyeye sevk edildi

Zeytinburnu'ndaki İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığına mermi isabet etmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında dün akşam gözaltına alınan şüpheli M.E'nin (39) Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.


Bakırköy Adliyesi'ne sevk edilen şüpheli M.E, Bakırköy Örgütlü Suçlar ve Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nda ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığına mermi isabet etmesinin ardından yaptıkları incelemede, inşaat bekçisi M.E'nin görevli olduğu noktada hırsızlık girişimini önlemek amacıyla ruhsatlı silahını ateşlediğini ve hırsızların parti binası istikametine kaçması nedeniyle merminin tesadüfen buraya isabet ettiğini belirlemişti.



#İYİ Parti İstanbul il binası
#İyi parti
#İnşaat bekçisi
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