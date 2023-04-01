Provokasyon olsun oyumuz artsın

İstanbul’da hırsızlık olayına müdahale eden bekçinin havaya sıktığı kurşunlar, İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı binasının camına isabet etti. İYİ Parti bu olay üzerinden siyasi fırsatçılığa soyundu. İstanbul Merter’deki İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı binasına kurşun isabet etti. Alınan bilgiye göre, Eski Çırpıcı Yolu Sokak’taki Merter İş Merkezi’nde bulunan İYİ Parti İl Başkanlığının D-100 kara yoluna bakan bölümüne isabet eden kurşun, kafeteryanın cam bölmesinden girerek koltuğa saplandı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri binanın çevresine güvenlik şeridi çekerek önlem alırken, olay yeri inceleme ekipleri bölgede inceleme başlattı.

İYİ Parti polise 13 saat geç haber verdi

İYİ Partililerin olayı polise niye çok geç haber verdiği de merak konusu oldu. Olayın Perşembe akşamı saat 21.38’de vuku bulduğu öğrenildi. Ancak İYİ Partililer, dün saat 10.20’de yani yaklaşık 13 saat sonra bilgi verdi. İYİ Partililerin durumu bildirmesinden 7,5 saat sonra da terörle mücadele ve istihbarat şubesinin ortak çalışmasıyla olay çözüldü.

İnşaat bekçisi havaya ateş açmış!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu failin yakalandığını duyurdu. Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Soylu, “İYİ Parti İl Başkanlığına isabet eden saldırı ile ilgili fail yakalandı. Sorumlu mevkidekilerin suçlamalarda bulunurken dikkatli olmaları gerekir. Bizim görevimiz yakalamak. Devletinize ve Polisinize itimat ediniz. Mahcup olursunuz.” Merter’de bir inşaat bekçisinin hırsız kovalarken havaya ateş açtığı bu silahtan çıkan kurşunları İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı’na isabet ettiği öğrenildi.

Akşener'in şovu elinde patladı

İYİ Partililerin saat 11.00’deki ihbarından saatler sonra olayı aydınlatan polis, Akşener’in siyasi provokasyonunun elinde patlamasına yol açtı. Edinilen bilgiye göre kurşunlar, yolun karşı tarafındaki inşaat bekçisi M.E.’nin silahından çıktı. M.E., İYİ Parti binasına doğru kaçan hırsızlara ateş ederken yanlışlıkla binanın camını vurdu. M.E. ruhsatlı silahıyla gözaltına alındı.

Akşener’den çirkin iftira

İl binasına gelen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, saldırıyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef aldı. Cumhurbaşkanına hakaret eden Akşener, “Sana Cumhurbaşkanı demem lazım ama Cumhurbaşkanı böyle konuşmaz. Recep Bey’in tehdidi üzerine partimiz 1. kattan ve 3. kattan kurşunlanmıştır. ‘Sen bu işleri yanlış yapıyorsun bayan’ dendi, evim basıldı. Bu defa da ‘beni kendinle uğraştırma’ denildi. Bugün de partimizin İstanbul İl Başkanlığı iki yerden kurşunlandı. Türkiye bir kabile devleti olamaz. Bu ucube sistem üzerinden yönetilemez. Meral Akşener’i korkutacak adam daha anasından doğmadı. Korkmuyorum Recep Bey” dedi. Akşener, “Bu kadına, İYİ Parti’ye oy vereceksiniz” diyerek kendisine oy istemeyi de ihmal etmedi.

Siyasi fırsatçılık

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Akşener’e tepki gösterdi. Polis ekiplerinin titizlikle tahkikat başlattığını ve olayın failinin araştırıldığını söyleyen Soylu, “Olayı aydınlatmak için polisimiz tahkikat yapmaktadır. Ancak olayın nedeni belirlenmeden husumet yöneltmek hem provokasyon hem de bu menfur olay üzerinden siyasi fırsatçılık yaymaktır” ifadelerini kullandı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de Erdoğan’a çirkin iftira atan Akşener’i kınadı. Çelik, “Akşener’in bu saldırıdan sonra Sayın Cumhurbaşkanımızı suçlayan açıklaması ise sorumsuz ve provokatif bir yaklaşımdır” ifadesini kullandı.

İYİ Parti güvenliği: Silah sesi duymadık

Bekçi gözaltında.

İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı binası istikametine doğru kaçan 3 hırsıza 7-8 el ateş açan M.E. ruhsatlı tabancasıyla birlikte gözaltına alındı. Aynı silaha ait kovanlar da bulundu. İYİ Parti İl Binasında görevli iki özel güvenlik personeli de ifadelerinde “silah sesi duymadıklarını” ifade etti.

Amasız fakatsız kınıyoruz

Saldırının ardından AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe de İYİ Parti İl Başkanlığına gelerek geçmiş olsun dileklerini iletti. Kabaktepe, “Amasız ve fakatsız, bu ve benzeri terör hadiselerinin, şiddet hadiselerinin karşısında durmaya devam etmemiz lazım, devam edeceğiz” dedi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek Partisi Başkanı Ahmet Davutoğlu, Demokrat Parti lideri Gültekin Uysal, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, HÜDA-PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu da saldırıyı kınadı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da İl binasında Akşener’e görüşerek geçmiş olsun dileklerini iletti.











