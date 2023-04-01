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Provokasyon olsun oyumuz artsın

Merter’de bir inşaat bekçisinin hırsız kovalarken sıktığı kurşunlardan ikisinin İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı’na isabet etmesi Meral Akşener ve Millet İttifakı tarafından siyasi fırsatçılık ve şova dönüştürüldü. Çirkin bir iftirayla saldırıyı Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yaptırdığını ima eden Akşener, “Bu kadına, İYİ Parti’ye oy vereceksiniz” diyerek oy istemeyi de ihmal etmedi.

Şahin Şen
04:00 . 1/04/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, mermi isabet eden Zeytinburnu'ndaki İstanbul İl Başkanlığı binasına geldi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, mermi isabet eden Zeytinburnu'ndaki İstanbul İl Başkanlığı binasına geldi.

İstanbul’da hırsızlık olayına müdahale eden bekçinin havaya sıktığı kurşunlar, İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı binasının camına isabet etti. İYİ Parti bu olay üzerinden siyasi fırsatçılığa soyundu. İstanbul Merter’deki İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı binasına kurşun isabet etti. Alınan bilgiye göre, Eski Çırpıcı Yolu Sokak’taki Merter İş Merkezi’nde bulunan İYİ Parti İl Başkanlığının D-100 kara yoluna bakan bölümüne isabet eden kurşun, kafeteryanın cam bölmesinden girerek koltuğa saplandı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri binanın çevresine güvenlik şeridi çekerek önlem alırken, olay yeri inceleme ekipleri bölgede inceleme başlattı.

İYİ Parti polise 13 saat geç haber verdi

İYİ Partililerin olayı polise niye çok geç haber verdiği de merak konusu oldu. Olayın Perşembe akşamı saat 21.38’de vuku bulduğu öğrenildi. Ancak İYİ Partililer, dün saat 10.20’de yani yaklaşık 13 saat sonra bilgi verdi. İYİ Partililerin durumu bildirmesinden 7,5 saat sonra da terörle mücadele ve istihbarat şubesinin ortak çalışmasıyla olay çözüldü.

İnşaat bekçisi havaya ateş açmış!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu failin yakalandığını duyurdu. Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Soylu, “İYİ Parti İl Başkanlığına isabet eden saldırı ile ilgili fail yakalandı. Sorumlu mevkidekilerin suçlamalarda bulunurken dikkatli olmaları gerekir. Bizim görevimiz yakalamak. Devletinize ve Polisinize itimat ediniz. Mahcup olursunuz.” Merter’de bir inşaat bekçisinin hırsız kovalarken havaya ateş açtığı bu silahtan çıkan kurşunları İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı’na isabet ettiği öğrenildi.

Akşener'in şovu elinde patladı

İYİ Partililerin saat 11.00’deki ihbarından saatler sonra olayı aydınlatan polis, Akşener’in siyasi provokasyonunun elinde patlamasına yol açtı. Edinilen bilgiye göre kurşunlar, yolun karşı tarafındaki inşaat bekçisi M.E.’nin silahından çıktı. M.E., İYİ Parti binasına doğru kaçan hırsızlara ateş ederken yanlışlıkla binanın camını vurdu. M.E. ruhsatlı silahıyla gözaltına alındı.

Akşener’den çirkin iftira

İl binasına gelen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, saldırıyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef aldı. Cumhurbaşkanına hakaret eden Akşener, “Sana Cumhurbaşkanı demem lazım ama Cumhurbaşkanı böyle konuşmaz. Recep Bey’in tehdidi üzerine partimiz 1. kattan ve 3. kattan kurşunlanmıştır. ‘Sen bu işleri yanlış yapıyorsun bayan’ dendi, evim basıldı. Bu defa da ‘beni kendinle uğraştırma’ denildi. Bugün de partimizin İstanbul İl Başkanlığı iki yerden kurşunlandı. Türkiye bir kabile devleti olamaz. Bu ucube sistem üzerinden yönetilemez. Meral Akşener’i korkutacak adam daha anasından doğmadı. Korkmuyorum Recep Bey” dedi. Akşener, “Bu kadına, İYİ Parti’ye oy vereceksiniz” diyerek kendisine oy istemeyi de ihmal etmedi.

Siyasi fırsatçılık

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Akşener’e tepki gösterdi. Polis ekiplerinin titizlikle tahkikat başlattığını ve olayın failinin araştırıldığını söyleyen Soylu, “Olayı aydınlatmak için polisimiz tahkikat yapmaktadır. Ancak olayın nedeni belirlenmeden husumet yöneltmek hem provokasyon hem de bu menfur olay üzerinden siyasi fırsatçılık yaymaktır” ifadelerini kullandı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de Erdoğan’a çirkin iftira atan Akşener’i kınadı. Çelik, “Akşener’in bu saldırıdan sonra Sayın Cumhurbaşkanımızı suçlayan açıklaması ise sorumsuz ve provokatif bir yaklaşımdır” ifadesini kullandı.

İYİ Parti güvenliği: Silah sesi duymadık

Bekçi gözaltında.

İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı binası istikametine doğru kaçan 3 hırsıza 7-8 el ateş açan M.E. ruhsatlı tabancasıyla birlikte gözaltına alındı. Aynı silaha ait kovanlar da bulundu. İYİ Parti İl Binasında görevli iki özel güvenlik personeli de ifadelerinde “silah sesi duymadıklarını” ifade etti.

Amasız fakatsız kınıyoruz

Saldırının ardından AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe de İYİ Parti İl Başkanlığına gelerek geçmiş olsun dileklerini iletti. Kabaktepe, “Amasız ve fakatsız, bu ve benzeri terör hadiselerinin, şiddet hadiselerinin karşısında durmaya devam etmemiz lazım, devam edeceğiz” dedi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek Partisi Başkanı Ahmet Davutoğlu, Demokrat Parti lideri Gültekin Uysal, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, HÜDA-PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu da saldırıyı kınadı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da İl binasında Akşener’e görüşerek geçmiş olsun dileklerini iletti.


Hüseyin Likoğlu Meral Akşener'in 'kurşun' manipülasyonlarına tepki gösterdi: Bir felaket olsa da millet bize oy verse diye bekliyorlar
Hüseyin Likoğlu Meral Akşener'in 'kurşun' manipülasyonlarına tepki gösterdi: Bir felaket olsa da millet bize oy verse diye bekliyorlar

Yeni Şafak Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Likoğlu, TVNET canlı yayınında, İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığına isabet eden kurşun ve Meral Akşener'in manipülatif açıklamalarını değerlendirdi. Saldırı sonrası Akşener'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan açıklamalarının ardında kötü niyet olduğunu ifade eden Likoğlu, "Bir felaket olsa da oy alsak şeklinde zihniyetleri var. Ekonomik kriz çıksın, deprem olsun, sel olsun da millet bize oy versin diye bekliyorlar." diye konuştu. Saldırının gerçekleştikten 13 saat sonra emniyete bildirildiğinin altını çizen Likoğlu, "Biz ne kadar geç bildirirsek, saldırganın yakalanma ihtimali o kadar artar, kaçar diye düşündüler. Seçime kadar bunun üzerinde tepineceklerdi." ifadelerini kullandı.

Manipülasyon ittifakı: Meral Akşener'in 'Erdoğan' yalanına HDP'li Selahattin Demirtaş da destek verdi
Manipülasyon ittifakı: Meral Akşener'in 'Erdoğan' yalanına HDP'li Selahattin Demirtaş da destek verdi

İYİ Parti'nin İstanbul İl Başkanlığına bugün sabah saatlerinde bir kurşun isabet etti. Kimsenin yara almadığı olay sonrası siyaset devşiren İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alarak yaşananlardan sorumlu tuttu. Olayın binaya yakın konumda bulunan inşaattaki hırsızlığı engellemek maksadıyla bir bekçi tarafından ruhsatlı silahla gerçekleştirildiği ortaya çıkarken terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'nin eski Eş Başkanı Selahattin Demirtaş da Akşener'e destek açıklaması yaptı. İYİ Partili ortağı ile aynı dili kullanan terör tutuklusu Demirtaş, "Bu tür saldırılar asla iktidardan bağımsız yapılamaz." ifadelerini kullandı.



#Meral Akşener
#İYİ Parti İstanbul il başkanlığı
#Süleyman Soylu
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