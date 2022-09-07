İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in HDP'ye bakanlık verebileceklerini ifade etmesi üzerine gelen tepkilerin ardından geçtiğimiz gün sessizliğini bozdu.

AKŞENER: HDP'NİN OLDUĞU MASADA BİZ OLMAYIZ

Ankara’da partisinin il başkanlarıyla bir araya gelen Akşener, CHP'li Tekin'in HDP açıklamasına destek vermediklerini ifade etti. Akşener, "HDP’nin olduğu masada biz olmayız. Bizim olduğumuz masada da HDP olmaz. Bu hassasiyetimiz devam edecek. Parti yetkilileri konuyla ilgili, parti hassasiyetleriyle ilgili gerekli açıklamalar yaptı" açıklamasında bulundu.

DEMİRTAŞ'A KAHVALTI SÖZÜ VERMİŞTİ

Geçtiğimiz yıllarda terör soruşturmaları kapsamında tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'la kahvaltı yapabileceğini açıklayan Akşener'in "HDP’nin olduğu masada biz olmayız" çıkışı çelişkilere neden oldu.

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İYİ Parti ve CHP arasında 'HDP'ye bakanlık' tartışması devam ederken İYİ Partili Durmuş Yılmaz'ın geçtiğimiz yıllarda HDP İstanbul Milletvekili Erol Katırcıoğlu ile aynı masada konferans verdiği ortaya çıktı.

YAN YANA OTURUP KONFERANS VERDİLER

'Türkiye Ekonomisinin Z Raporu ve Gelecek Arayışı' başlıklı konferansa katılan Yılmaz ve Katırcıoğlu'nun yan yana oturduğu görüldü. Öte yandan Yılmaz'ın "Siyasi partilerin mutlaka ve mutlaka ittifak yapması gerektiğini düşünüyorum. AKP’nin kazanma olasılığı olan yerlerde başarısızlığa uğramasını sağlamamız gerektiğini düşünüyorum." şeklinde konuşan Katırcıoğlu’nun konuşmasını alkışladığı ortaya çıktı.

OYNAT 00:41 İYİ Parti ile HDP aynı masada: Durmuş Yılmaz'ın Erol Katırcıoğlu'nu alkışladığı görüntüler ortaya çıktı İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in HDP'ye bakanlık sözü vermesinin ardından sessizliğini bozarak 'HDP'nin olduğu masada biz olmayız' açıklamasında bulundu. Terör soruşturmaları kapsamında tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile kahvaltı yapabileceğini söyleyen Akşener'in bu açıklaması çelişkilere neden olurken İYİ Parti ile HDP'nin geçmiş dönemde aynı masaya oturduğu ortaya çıktı. İYİ Parti'li Durmuş Yılmaz ile HDP'li Erol Katırcıoğlu'nun aynı masada konferans verdiği ve Yılmaz'ın söz konusu konferansta 'Muhalefetteki siyasi partilerin mutlaka ittifak yapması gerektiğini düşünüyorum.' diye konuşan Katırcıoğlu'nun konuşmasını alkışladığı görüntüler İYİ Parti'nin HDP çelişkisini bir kez daha ortaya koydu. BiP'te paylaş

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GÜNDEM Meral Akşener CHP'li Gürsel Tekin'in HDP'ye bakanlık sözüne karşı sessizliğini bozdu