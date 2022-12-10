İYİ Parti İstanbul Gençlik Kolları Başkanı'nın saldırısına uğrayan partili Melek Güney: Görevinden uzaklaştırılmalı

Geçtiğimiz günlerde İYİ Parti İstanbul Gençlik Kolları Başkanı Hamza Yurtsever’in de aralarında bulunduğu 15 kişilik grubun, parti binası önünde İYİ Parti İstanbul yönetimindeki Melek Güney’e saldırdığı görüntüler ortaya çıkmıştı. Bunun üzerine Güney saldırıya uğradığını doğrulamış ancak İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu’nun talimatı üzerine darp raporu alamadığını ve şikayette bulunamadığını açıklamıştı.

Serbestiyet.com’un haberine göre, Melek Güney uğradığı saldırıya ilişkin, İYİ Parti İl Başkanlığı’na 11 Kasım 2022’de şikayet dilekçesi verdi.

HAMZA YURTSEVER’İN GÖREVDEN ALINMASINI İSTEDİ

Güney dilekçede, İYİ Parti İstanbul Gençlik Kolları Başkanı Hamza Yurtsever’in görevden alınmasını istedi. Görevden alınmaması durumunda yasal haklarını arayacağını belirtti.

Güney partiye verdiği dilekçede şu açıklamaları yaptı:

“Bakırköy İlçe Delege Seçimine, Sayın İlçe Başkanımız Ülkü Ayaydın’ın daveti üzerine 06.11.2022 tarihinde katılım sağladım. İlçe delege seçiminde genç arkadaşlarımız arasında seçim esnasında birtakım gerginlikler yaşandı. Ben de bu yaşanılan gerginlikleri azaltmak maksadıyla, görevli genç arkadaşlarımızı ilçe binasının ön kısmı olan aşağıya indirdim ve onlara sakin olmalarını, ilçe seçimlerinde bu tarz gerginliklerin olabileceği yönünde birçok telkinde bulundum.

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Görevli genç arkadaşlarım benim bu sözlerim üzerine, beni kırmadılar ve herhangi bir kargaşaya mahal vermeyecek şekilde ilçe binamızın önünde seçim çalışmalarına destek vermek maksadıyla beklemeye devam ettiler.

“YURTSEVER’İN GELMESİYLE ATIŞMA BAŞLADI”

Bir müddet sonra İl Gençlik Kolları Başkanı Hamza Yurtsever’in ilçe binamızın ön kısmına geldiğini gördüm. Polis araçlarının hemen önünde birkaç genç arkadaşla birlikte hararetli bir konuşma içerisinde olduğunu gözlemledim. O ana kadar Bakırköy İlçe Başkanlığımızın önünde herhangi bir gerginlik veya sözlü atışma söz konusu değildi. Fakat İl Gençlik Kolları Başkanı Hamza Yurtsever’in gelmesinden kısa bir süre sonra gençler arasında sözlü atışma başladı.

GÜNDEM İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda yumruk yumruğa kavga: 15 kişilik grup parti yönetimindeki Melek Güney’e saldırdı

Bu sözlü atışmalarda İl Gençlik Kolları Başkanı olaya objektif, tarafsız ve yapıcı bir tutum sergilemesi gerekirken (ve olay anında da birkaç arkadaşımızın kendisine objektif ve tarafsız olmasını hatırlatmasına rağmen) tam aksine agresif bir şekilde en ön saflarda sözlü atışmaya taraf olduğuna şahit oldum. Sözlü atışmalar son bulduğunda İl Gençlik Kolları Başkanı Hamza Yurtsever ve diğer genç arkadaşları bir müddet görmedim.

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“YURTSEVER İLE DAHA ÖNCE HİÇ GÖRMEDİĞİM GENÇLER BİZE DİREKT SALDIRDI”

Bu sırada bazı görevli genç arkadaşlarımız ilgili arkadaşların sanki kavga etmeye hazırlanırcasına ceketlerini çıkartarak arabalarının bagajlarına koyduklarını söylediler. Ben de bu durumu ciddiye alarak ivedi bir şekilde olay yerindeki İstanbul 3. Bölge Teşkilat Başkanımız Selçuk Karasu’ya bilgi verdim. Kendisi bana gençlik kollarına mensup arkadaşların dağıldığını, saldırmaya yönelik hiçbir faaliyet içinde olmadıklarını beyan etti. Ancak bir müddet ilçe binasının yakınına iki araç durduğunu, bu araçlardan daha önce hiç görmediğim gençlerin inerek İl Gençlik Kolları Başkanı Hamza Yurtsever yanındaki diğer genç arkadaşlara dahil olduklarını gördüm ve kısa süre sonra İl Gençlik Kolları Başkanı Hamza Yurtsever, birçok genç arkadaşı yanına alarak hiçbir söz söylemeden ‘bana’ ve ‘görevli genç arkadaşlarımıza’ direkt olarak saldırdı.

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“KARNIMDA VE BACAKLARIMDA MORLUKLAR OLUŞTU”

Olay anında birçok yerime tekme ve yumruk aldım, yere düştüm. Bir sivil polisin benim darp edildiğimi görmesi üzerine, üzerime kapanıp beni oradan çıkarmasıyla kurtuldum.

Olay sonrası telefonum, kulaklığım ve birçok özel eşyam sağa sola savrulmuştu. Olaydan birkaç saat sonra karnımda, bacaklarımın belli bölgelerinde morluklar oluştuğunu gördüm ve bu durumu ilçedeki bazı arkadaşlarıma da gösterdim. Aynı günün akşamı bu morlukların git gide çoğaldığını fark ettim.

“PARTİ KİMLİĞİNE ZARAR GELMEMESİ İÇİN DARP RAPORU ALMADIM”

Partimizin kurumsal kimliğine halel gelmemesi adına adli süreç başlamaması için halen darp raporu almış değilim.

“BAKIRKÖY’DE OLAY VAR, HERKES BURAYA GELSİN”

Her türlü delille sabit olan menfur olaya dönecek olursak daha sonradan İl Gençlik Kolları Başkanlığı WhatsApp hesabı üzerinden ‘Bakırköy’de olay var, herkes buraya gelsin’ minvalinde bir mesaj atıldığını da öğrendim fakat henüz bu mesaja ulaşamadım. Bu durum her ne kadar insani değerlerimize, tüzüğümüze ve yasal mevzuatımıza aykırı olsa dahi partimizin kamuoyunda böyle bir olayla duyulmasına gönlüm razı olmadığından yasal süreç için şikâyette bulunmadım.

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“YURTSEVER GÖREVİNDEN UZAKLAŞTIRILMALI”

İstanbul Sözleşmesi’nin ve kadına şiddet konularının yılmaz savunucusu olan partimiz çatısı altında, İl Gençlik Kolları Başkanı Hamza Yurtsever’in şahsıma ve her şeyden önce bir kadına pervasızca fiziki saldırıda bulunmasının yaptırımsız kalmayacağından şüphem yoktur. Bu sebeple ilgili arkadaşın partimizin en kıymetli organlarından biri olan gençlik kollarımızın il başkanlığı görevinden el çektirilmesini ve Parti Tüzüğümüzün 72/4 maddesi kapmasında icrai eylemine uygun bir biçimde cezai müeyyide ile cezalandırılmasına karar verilmesini talep ediyorum. Bu talebimi sadece kendi adıma değil, en iyi ihtimal ile iktidar en kötü ihtimal ile birinci muhalefet partisi olmaya aday olan partimizin toplum nazarındaki saygınlığını koruması ve yine partimize gönül vermiş tüm kadın arkadaşlarımızın parti içindeki hak, hukuk, adalete olan inançlarına da gölge düşmemesi adına istiyorum.

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“HAKKIMI SONUNA KADAR ARAYACAĞIM”

İl başkanlığımızca yaptırım uygulanmaması durumunda ise Sayın İl Başkanımız Buğra Kavuncu’nun vakıf olduğu somut deliller (kamera görüntüleri), alacağım hastane raporları ve olay anındaki şahitlerimle, tüm haklarımı yasal çerçevede sonuna kadar arayacağımı bildirmek isterim.”

Güney’in dilekçesinin üzerine parti yönetiminden herhangi bir açıklama gelmezken, Hamza Yurtsever İYİ Parti İstanbul Gençlik Kolları Başkanlığı görevini sürdürmeye devam ediyor.