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İYİ Parti İstanbul il başkanı belli oldu

Seçim yenilgisinin ardından görevden alınan İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Coşkun Yıldırım'ın yerine parti tarafından Yücel Coşkun atandı.

17:41 . 2/10/2023 Pazartesi
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Yücel Coşkun - Meral Akşener

Yücel Coşkun - Meral Akşener

Ocak ayında İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı koltuğunu Buğra Kavuncu’dan devralan Coşkun Yıldırım’ın 27 Eylül’de Genel Merkez kararıyla görevden alındı.

Yıldırım’dan boşalan koltuğa Yücel Coşkun atandı. Haberi sosyal medya hesabından duyuran Yücel Coşkun
“Genel Başkanımız Sayın @meral_aksener ‘in tensipleriyle İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı görevine atanmış bulunmaktayım. Kuruluşundan bu yana mücadelesini verdiğimiz İYİ Partimizin her kademesinde olduğu gibi bundan sonraki süreçte de var gücümüzle mücadele edeceğiz.”
notunu düştü.


#İYİ Parti
#İstanbul
#il başkanı
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