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İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ağıralioğlu: Akşener Millet İttifakı toplantısına katılmayacak

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Millet İttifakı toplantısına katılıp katılmayacağına ilişkin, "Genel Başkan bugünkü toplantıya katılmayacak" ifadelerini kullandı.

13:08 . 6/03/2023 Pazartesi
DHA

Akşener'in bazı parti yöneticileriyle yapacağı toplantı için genel merkez ek binasına gelen Ağıralioğlu, gazetecilerin sorularını cevapladı.


Genel Başkan Akşener'in bugün yapılacak Millet İttifakı toplantısına katılıp katılmayacağının sorulması üzerine Ağıralioğlu, "Genel Başkan'ımız bugünkü toplantıya katılmayacak." dedi.

Ayrıntılar geliyor...




#İYİ Parti
#Yavuz Ağıralioğlu
#Meral Akşener
#seçim
13 dakika önce
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İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ağıralioğlu: Akşener Millet İttifakı toplantısına katılmayacak
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