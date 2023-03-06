İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ağıralioğlu: Akşener Millet İttifakı toplantısına katılmayacak

İYİ Parti lideri Meral Akşener'in CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığına karşı çıkarak 6'lı masayı dağıtmasının yankıları sürüyor. 5'li masanın ortak adayı olarak ilan edilecek Kılıçdaroğlu’nun, ortaklarına milletvekili vaat ettiği ortaya çıktı. Ortaya sürülen 'milletvekili' iddiasından sonra, Gelecek Partisi İletişim Başkanı Yavuz Değirmenci'den cevap geldi: ''Bizi vekil pazarlığına sokan namussuzdur.''