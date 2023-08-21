İYİ Parti Karabağlar teşkilatında toplu istifa: Partimiz bizi sahipsiz bıraktı

İzmir İYİ Parti Karabağlar teşkilatında bir grup istifa etti.
Seçim mağlubiyetinin ardından anlaşmazlıkların baş gösterdiği İYİ Parti'den peş peşe istifa haberleri geliyor. İYİ Parti Karabağlar İlçe Başkanlığı üyesi bir grup, yaptıkları açıklamayla partilerinden istifa ettiklerini duyurdu.
"Partimiz bizi sahipsiz bıraktı"
Yaklaşık yedi aydır Karabağlar ilçe yönetiminde ‘Kadın Politikalarından Sorumlu Başkan’ı olarak görev yapan Özlem Keser, partinin hiçbir şekilde yanlarında olmadığını söyledi.
Keser, şöyle konuştu: