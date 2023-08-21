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İYİ Parti Karabağlar teşkilatında toplu istifa: Partimiz bizi sahipsiz bıraktı

İYİ Parti Karabağlar İlçe Başkanlığı üyesi bir grup, yaptıkları açıklamayla partilerinden istifa ettiklerini duyurdu. Grup adına konuşan Kadın Politikalarından Sorumlu Başkan Özlem Keser, "Seçim zamanında ve kongrelerde arkadaşlarımızla ilçe başkanımızın partimizin yanında olduk ama hiçbir şekilde partimiz bizim yanımızda olmadı. İl başkanımızla defalarca görüştük. Maalesef ki bir sonuç alamadık. Milletvekillerimiz hiçbir şekilde ilgilenmedi. Her zaman her şartta onların yanında olduk. Partimiz kısacası bizi sahipsiz bıraktı." dedi.

09:43 . 21/08/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
İzmir İYİ Parti Karabağlar teşkilatında bir grup istifa etti.

İzmir İYİ Parti Karabağlar teşkilatında bir grup istifa etti.

Seçim mağlubiyetinin ardından anlaşmazlıkların baş gösterdiği İYİ Parti'den peş peşe istifa haberleri geliyor. İYİ Parti Karabağlar İlçe Başkanlığı üyesi bir grup, yaptıkları açıklamayla partilerinden istifa ettiklerini duyurdu.

"Partimiz bizi sahipsiz bıraktı"

Yaklaşık yedi aydır Karabağlar ilçe yönetiminde ‘Kadın Politikalarından Sorumlu Başkan’ı olarak görev yapan Özlem Keser, partinin hiçbir şekilde yanlarında olmadığını söyledi.

Keser, şöyle konuştu:

“Hiçbir gerekçe sunulmadan bir mesajla görevden alınıyorum. Seçim zamanında ve kongrelerde arkadaşlarımızla ilçe başkanımızın partimizin yanında olduk ama hiçbir şekilde partimiz bizim yanımızda olmadı. İl başkanımızla defalarca görüştük. Maalesef ki bir sonuç alamadık. Milletvekillerimiz hiçbir şekilde ilgilenmedi. Her zaman her şartta onların yanında olduk. Partimiz kısacası bizi sahipsiz bıraktı. Çok üzgünüz ama sonuç bu."


#İYİ Parti
#Karabağlar
#istifa
35 dakika önce
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