Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem İYİ Parti kurucusu Halaçoğlu İYİ Partide Türk milliyetçiliği tasfiye ediliyor
POLİTİKA

İYİ Parti kurucusu Halaçoğlu: İYİ Parti'de Türk milliyetçiliği tasfiye ediliyor

İYİ Parti'nin kurucularından Yusuf Halaçoğlu, parti içinde yaşanan krizlere ilişkin açıklamalarda bulundu. İYİ Parti içinde Türk milliyetçiliğinin tasfiye edildiğini öne süren Halaçoğlu, kendisinin ve birçok arkadaşının bu nedenle istifa ettiğini söyledi. Halaçoğlu ayrıca Meral Akşener'in kendisine CHP ile ittifak kuracaklarını söylediğinde "Partiyi bitiriyorsunuz" eleştirisinde bulunduğunu belirtti.

Haber Merkezi Diğer
Yusuf Halaçoğlu
Yusuf Halaçoğlu

İYİ Parti içinde önce ‘oy verilmeyecekler’ listesi, ardından Ümit Özdağ’ın açıklamaları ve son olarak da Meral Akşener’in “Partiye operasyon yapılıyor” sözleriyle başlayan tartışmalar İYİ Parti Adana Milletvekili İsmail Koncuk'un istifası ve İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın ihracıyla sonuçlanmıştı.

İYİ Partili Yücel: İlk 3 maddeyi değiştirmeyi düşünenlerle aynı masada olunmasından rahatsızım
GÜNDEM
İYİ Partili Yücel: İlk 3 maddeyi değiştirmeyi düşünenlerle aynı masada olunmasından rahatsızım

"Türk miliyetçiliği tasfiye ediliyor"

Yaşananlara ilişkin tartışmalar ve karşılıklı suçlamalar sürerken İYİ Parti'nin kurucularından olan ve partisinden daha önce istifa eden Yusuf Halaçoğlu sessizliğini bozdu. Habertürk yayınına katılan Halaçoğlu, İYİ Parti içinde yaşananlara ve Meral Akşener'e ilişkin eleştirilerde bulundu.

İYİ Parti’de ortalık toz duman: Her gün birbirlerini hedef alıyorlar
GÜNDEM
İYİ Parti’de ortalık toz duman: Her gün birbirlerini hedef alıyorlar

İstifa sürecine değinen Halaçoğlu, "Türk milliyetçiliği tasfiye ediliyor. Bunu düşündüğüm için istifa ettim. Benimle beraber Özcan Yeniçeri, Fatih Eryılmaz, Ali Türkşen, Nevzat Bor da istifa ettiler" dedi.

CHP ile ittifak yaparak partiyi bitiriyorsunuz

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in CHP ile ittifak yapacaklarını kendisine söylediğinde yaşananlarla ilgili de konuşan Halaçoğlu sözlerine şöyle devam etti:

  • Bazı arkadaşlar seçimlerde benim liste başında olmadığım gerekçesiyle istifa ettiğimi söylüyorlar. Bu iddialara açıklık getireyim. Ben Meral Hanım’a gittim, 'Başvurmak istemiyorum' dedim. Meral Hanım bana 'Hoca lütfen başvurur musunuz. Kabul etmezseniz Mustafa Erdem’in durumuna düşerseniz' dedi. 'Siyasetten silinirsiniz" dedi. Kabul etmedim. Bir gün 'CHP ile ittifak kuruyoruz' dedi. Dedim ki 'partiyi bitiriyorsunuz."

İYİ Parti eriyor: Milletvekili sayısı 43’den 35’e düştü
GÜNDEM
İYİ Parti eriyor: Milletvekili sayısı 43’den 35’e düştü


Abone Ol Google News
Kendinize gelin,böyle bir ayıp olur mu?

Kendinize gelin,
böyle bir ayıp olur mu?

​İçişleri Bakanı Süleyman Soylu erkeklere seslendi.
Skandal tablo

Skandal tablo

ABD'de yüzlerce ceset ilkbahardan bu yana kamyonlarda bekliyor.
İYİ Parti kurucusu Halaçoğlu: İYİ Partide Türk milliyetçiliği tasfiye ediliyor

Film gibi<br>hayat hikayesi

Film gibi
hayat hikayesi

​10 dil biliyor, 80 ülke gezdi, farklı ülkelerde 11 çocuğu var ama...
Yurtdışından Sahra Hastanelerine yoğun talep

Yurtdışından Sahra Hastanelerine yoğun talep

​Pandemi sonrası Yurtdışından Sahra Hastanelerine yoğun ilgi oluştu

Suudi Arabistan'da Selman'la buluştu

Suudi Arabistan'da Selman'la buluştu

İsrail basını Tel-Aviv, Washington ve Riyad'ın gizli zirvesini yazdı.
Erzurum'da<br>şaşırtan kuleler

Erzurum'da
şaşırtan kuleler

​Paris'te inşa edilenlerin aynısı Erzurum'da bulundu.
Maymunlar<br>idam edildi

Maymunlar
idam edildi

​İstanbul'un mekânlarının bilinmeyen hikayeleri ve olaylar.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.