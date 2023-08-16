İYİ Parti kurucusu Musa Ertugan yazışmaları ifşa etti: Akşener İmamoğlu'nun adamına üç milyon dolara vekillik sattı

İYİ Parti'den ihracı istenen Musa Ertugan, Meral Akşener'in 'milletvekili borsası' kurduğunu öne sürerek İmamoğlu'nun adamının üç milyon dolara aday yapıldığını iddia etti.
İYİ Parti'de kesin ihraç istemiyle Merkez Disiplin Kurulu'na sevk edilen Musa Ertugan'dan, sosyal medya hesabından dikkat çeken iddialarda bulundu.
Geçtiğimiz günlerde İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in milletvekilliklerini parayla sattığını açıklayan Ertugan, kendisine '
iftiracı
' diyen Akşener'e WhatsApp yazışmasını paylaşarak yanıt verdi.
"Akşener 'İftira atan şerefsizdir' diyerek doğru söylemiş
"Akşener 'İftira atan şerefsizdir' diyerek doğru söylemiş
Yaptığı paylaşımda Akşener'e '
siyasi dolandırıcı
' dediğini anımsatan Ertugan,
"Genel başkan Meral Akşener bize ağır sözler söylemiş. Eyvallah doğru söylemiş 'İftira atan şerefsizdir' diyerek. Ben de diyorum ki 'İftara atmadan attı diyenler kimlerse onlar da bin defa ş… dir.'"
ifadelerini kullandı.
"Emeklerimiz üzerinden milletvekili borsası oluşturmuşsunuz"
"Emeklerimiz üzerinden milletvekili borsası oluşturmuşsunuz"
Paylaşımında geçtiğimiz aylarda vefat eden eski Emniyet Müdürü Adil Serdar Saçan ile bir arkadaşının yaptığı yazışmaya da yer veren Ertugan, "
Al sana belge 1. İstanbul kurucu organize eski Şube müdürü Adil Serdar Saçan ile bir arkadaşımızın yazışması. Emeklerimiz üzerinden milletvekili borsası oluşturmuşsunuz. Tekrar söylüyorum siz siyasi emek dolandırıcısınız."
dedi.
İmamoğlu'nun adamına üç milyon dolara vekillik
İmamoğlu'nun adamına üç milyon dolara vekillik
Yapılan yazışmada, Saçan'ın milletvekili adayı yapılan kişi hakkında
"İmamoğlu'nun adamı. Vanlı. İnşaatçı. Üç milyon dolar vermiş."
yazdığı görüldü.
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27 dakika önce