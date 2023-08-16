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İYİ Parti kurucusu Musa Ertugan yazışmaları ifşa etti: Akşener İmamoğlu'nun adamına üç milyon dolara vekillik sattı

Partisinde milletvekilliklerinin parayla verildiğini öne süren İYİ Parti Kurucular Kurulu Üyesi Musa Ertugan, kendisine 'iftiracı' diyen Meral Akşener'e WhatsApp yazışmalarıyla yanıt verdi. Geçtiğimiz aylarda vefat eden eski Emniyet Müdürü Adil Serdar Saçan ile bir arkadaşının yaptığı yazışmayı paylaşan Ertugan, "Emeklerimiz üzerinden milletvekili borsası oluşturmuşsunuz" dedi. Yapılan yazışmada, Saçan'ın milletvekili adayı yapılan kişi hakkında "İmamoğlu'nun adamı. Vanlı. İnşaatçı. Üç milyon dolar vermiş." yazdığı görüldü.

09:47 . 16/08/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
İYİ Parti'den ihracı istenen Musa Ertugan, Meral Akşener'in 'milletvekili borsası' kurduğunu öne sürerek İmamoğlu'nun adamının üç milyon dolara aday yapıldığını iddia etti.

İYİ Parti'den ihracı istenen Musa Ertugan, Meral Akşener'in 'milletvekili borsası' kurduğunu öne sürerek İmamoğlu'nun adamının üç milyon dolara aday yapıldığını iddia etti.

İYİ Parti'de kesin ihraç istemiyle Merkez Disiplin Kurulu'na sevk edilen Musa Ertugan'dan, sosyal medya hesabından dikkat çeken iddialarda bulundu.

Geçtiğimiz günlerde İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in milletvekilliklerini parayla sattığını açıklayan Ertugan, kendisine '
iftiracı
' diyen Akşener'e WhatsApp yazışmasını paylaşarak yanıt verdi.

"Akşener 'İftira atan şerefsizdir' diyerek doğru söylemiş

Yaptığı paylaşımda Akşener'e '
siyasi dolandırıcı
' dediğini anımsatan Ertugan,
"Genel başkan Meral Akşener bize ağır sözler söylemiş. Eyvallah doğru söylemiş 'İftira atan şerefsizdir' diyerek. Ben de diyorum ki 'İftara atmadan attı diyenler kimlerse onlar da bin defa ş… dir.'"
ifadelerini kullandı.

"Emeklerimiz üzerinden milletvekili borsası oluşturmuşsunuz"

Paylaşımında geçtiğimiz aylarda vefat eden eski Emniyet Müdürü Adil Serdar Saçan ile bir arkadaşının yaptığı yazışmaya da yer veren Ertugan, "
Al sana belge 1. İstanbul kurucu organize eski Şube müdürü Adil Serdar Saçan ile bir arkadaşımızın yazışması. Emeklerimiz üzerinden milletvekili borsası oluşturmuşsunuz. Tekrar söylüyorum siz siyasi emek dolandırıcısınız."
dedi.

İmamoğlu'nun adamına üç milyon dolara vekillik

Yapılan yazışmada, Saçan'ın milletvekili adayı yapılan kişi hakkında
"İmamoğlu'nun adamı. Vanlı. İnşaatçı. Üç milyon dolar vermiş."
yazdığı görüldü.


İYİ Parti’den ihracı istenen Musa Ertugan'dan Akşener'e bombardıman: Emek hırsızı burası senin özel aile şirketin mi?
İYİ Parti’den ihracı istenen Musa Ertugan'dan Akşener'e bombardıman: Emek hırsızı burası senin özel aile şirketin mi?

İYİ Parti'de kesin ihraç istemiyle Merkez Disiplin Kurulu'na sevk edilen Musa Ertugan'dan, Meral Akşener'i yerden yere vurdu. Musa Ertugan, yaptığı açıklamada “Vay emek dolandırıcısı. Emeklerimizi 'parayı verdim sıramı aldım' diyen kadına ve oğlunun arkadaşına pazarlayıp milletvekili yaptın. Sandık oylamalarında hile yapılmasına müsaade ettin. Çok sinsice davrandın herkesi kullandın. Kimlere ne tuzaklar kurduğunu konuşacağız. 2016 yılında Sinan Oğan için kurmamı istediğin tuzağı anlat milletimiz bilsin. Herkesi ters düz yaptın, kalleşçe.. Parti içinde insanları birbirine düşürdün. Maskeli yüzünü yıllarca anlatacağım. Bana devamlı "Hakkını helal et" demiştin ya, şimdi söylüyorum; haram olsun.. zehir zıkkım olsun” ifadelerini kullandı.


#İYİ Parti
#Meral Akşener
#Musa Ertugan
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