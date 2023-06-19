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İYİ Parti kurucusu Taylan Yıldız istifasını duyurdu

Seçim hezimeti sonrası Meral Akşener'in genel başkanı olduğu İYİ Parti'de peş peşe istifalar gelmeye devam ediyor. İYİ Parti kurucularından Taylan Yıldız, partisinden istifa ettiğini duyurdu. Yıldız yaptığı açıklamada "Sebebi kişisel değil, sistemsel. Bilinsin isterim ki benim kişilerle hiçbir zaman meselem olmadı. Benim başka bir meselem var: Ankara’nın gençleri duymaması meselesi." ifadelerine yer verdi.

09:27 . 19/06/2023 Pazartesi
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Taylan Yıldız - Meral Akşener

Taylan Yıldız - Meral Akşener

İYİ Parti kurucularından olan Taylan Yıldız, partisinden istifa ettiğini açıkladı.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Yıldız şunlar yazdı;

Kurucusu olduğum İYİ Parti üyeliğinden istifa ediyorum. Bir hafta geçti. Tüm sorularınıza bu video ile cevap vererek, sonrasında yapacaklarımızı sizlerle paylaştım. Sebebi kişisel değil, sistemsel... Bilinsin isterim ki benim kişilerle hiçbir zaman meselem olmadı. Benim başka bir meselem var: Ankara’nın gençleri duymaması meselesi. Bu meseleyi çözmek için, yeni bir gelecek için birlikte olmaya, çabalamaya, mücadele etmeye devam edelim. Ve umudu elden bırakmayalım, daha yeni başlıyoruz!

#Taylan Yıldız
#İYİ Parti
#istifa
2 saat önce
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