İYİ Parti lideri Akşener, Ayasofya'yı ziyaret etti

İYİ Parti Genel Bakanı Meral Akşener, koronavirüs nedeniyle 14 günlük karantina süreci dolayısıyla Ayasofya Camisi'nin açılışına katılamamıştı. Akşener, ziyaretini Kurban Bayramı'nın ikinci günü gerçekleştirdi.
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Ali Erbaş'ın Ayasofya Camisi açılışına davet ettiği ancak, koruma polisinin koronavirüse yakalanması sonrası 14 gün karantina sürecine giren Akşener, Ayasofya'yı ziyaret etti.
Akşener, camide şükür namazı kıldı.
İYİ Parti lideri, Meclis'te partisinin grup toplantısında "En kısa sürede Ayasofya'yı ziyarete gideceğim" demişti.