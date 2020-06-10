İYİ Parti lideri Akşener grup toplantısında CHP'li Berberoğlu ve HDP'li isimlerin tutuklanmasını es geçti
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, koronavirüs sürecinin ardından ilk kez grup toplantısında milletvekillerine hitap etti. Akşener, 'siyasi ve askeri casusluk maksadıyla devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından gizli kalması gereken bilgileri açıklamak' suçundan 5 yıl 10 ay hapis cezası alan Berberoğlu'na ve HDP'li isimlere ilişkin hiçbir ifade kullanmadı.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, TBMM'de partisinin grup toplantısında milletvekilleri ile bir araya geldi.
O konuya girmedi
Gündeme ilişkin değerlendirmelerini paylaşan Akşener, çok sayıda konuya yönelik açıklamalarda bulundu.
Konuşmasında Berberoğlu yok
İç siyasetten dış politikaya kadar mesajlar veren İYİ Parti lideri, Millet İttifakı'nın ortağı olan CHP ve HDP'li isimlerin tutuklanması konusunda herhangi bir ifade kullanmadı.
Ne olmuştu?
TBMM Genel Kurulunda, CHP'li Enis Berberoğlu, HDP'li Leyla Güven ve Musa Farisoğulları hakkında mahkeme tarafından verilen, kesinleşmiş cezalara ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkereleri okunarak bilgiye sunulmuştu.
CHP'li Enis Berberoğlu İstanbul'daki evinde gözaltına alındı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, Leyla Güven ve Musa Farisoğulları hakkında kesinleşen hapis cezaları üzerine yakalama kararı çıkarttı. Kararla birlikte iki isim de Diyarbakır'daki evlerinden gözaltına alındı.