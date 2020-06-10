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Gündem İYİ Parti lideri Akşener grup toplantısında CHPli Berberoğlu ve HDPli isimlerin tutuklanmasını es geçti
POLİTİKA

İYİ Parti lideri Akşener grup toplantısında CHP'li Berberoğlu ve HDP'li isimlerin tutuklanmasını es geçti

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, koronavirüs sürecinin ardından ilk kez grup toplantısında milletvekillerine hitap etti. Akşener, 'siyasi ve askeri casusluk maksadıyla devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından gizli kalması gereken bilgileri açıklamak' suçundan 5 yıl 10 ay hapis cezası alan Berberoğlu'na ve HDP'li isimlere ilişkin hiçbir ifade kullanmadı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener (arşiv).
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener (arşiv).

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, TBMM'de partisinin grup toplantısında milletvekilleri ile bir araya geldi.

O konuya girmedi

Gündeme ilişkin değerlendirmelerini paylaşan Akşener, çok sayıda konuya yönelik açıklamalarda bulundu.

DHA
İYİ Parti lideri Akşener (arşiv).

Konuşmasında Berberoğlu yok

İç siyasetten dış politikaya kadar mesajlar veren İYİ Parti lideri, Millet İttifakı'nın ortağı olan CHP ve HDP'li isimlerin tutuklanması konusunda herhangi bir ifade kullanmadı.

Kılıçdaroğlu HDP'nin ittifak restini yumuşatma peşinde: HDP'li Güven ve Farisoğulları'na yapılan hukuksuzluktur
GÜNDEM
Kılıçdaroğlu HDP'nin ittifak restini yumuşatma peşinde: HDP'li Güven ve Farisoğulları'na yapılan hukuksuzluktur

CHP lideri Kılıçdaroğlu: Osman Kavala, Selahattin Demirtaş ve askeri öğrenciler neden içeride?
GÜNDEM
CHP lideri Kılıçdaroğlu: Osman Kavala, Selahattin Demirtaş ve askeri öğrenciler neden içeride?

  • Ne olmuştu?
  • TBMM Genel Kurulunda, CHP'li Enis Berberoğlu, HDP'li Leyla Güven ve Musa Farisoğulları hakkında mahkeme tarafından verilen, kesinleşmiş cezalara ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkereleri okunarak bilgiye sunulmuştu.

CHP'li Enis Berberoğlu ile HDP'li Güven ve Farisoğulları'nın milletvekilliği düşürüldü
GÜNDEM
CHP'li Enis Berberoğlu ile HDP'li Güven ve Farisoğulları'nın milletvekilliği düşürüldü

CHP'li Enis Berberoğlu İstanbul'daki evinde gözaltına alındı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, Leyla Güven ve Musa Farisoğulları hakkında kesinleşen hapis cezaları üzerine yakalama kararı çıkarttı. Kararla birlikte iki isim de Diyarbakır'daki evlerinden gözaltına alındı.

HDP'li Önder: Düne kadar bize 'Kiminle çalışalım' diye soran İYİ Parti bugün saygısızlık yapamaz
OYNAT 00:00
HDP'li Önder: Düne kadar bize 'Kiminle çalışalım' diye soran İYİ Parti bugün saygısızlık yapamaz
HDP'li Sırrı Süreyya Önder, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 'Bizim gözümüzde HDP, terör örgütü PKK'nın uzantısıdır. Kandil'in yanında konumlandırıyoruz' sözlerine cevap verdi. Medyascope'ye konuşan Önder şu ifadeleri kullandı: Bize aracı gönderen, 'Şurada kiminle çalışalım? Nasıl yapalım' diye fikrimizi merak eden parti, bugün bize koordinat biçemez. İYİ Parti'yi kast ediyorum, 'Bizim nazarımızda şuradadır' diyemez. Bu saygısızlığı bugün yapabiliyorlarsa o gün bizim bu ilkesel şeyi dayatmış olmamamızdandır.'

Akşener vatandaşın yönelttiği sorulara cevap vermek yerine kahkaha attı
OYNAT 00:00
Akşener vatandaşın yönelttiği sorulara cevap vermek yerine kahkaha attı
İYİ Parti lideri Meral Akşener, HaberTürk'te katıldığı programda vatandaş tarafından kendisine yöneltilen 'İçişleri Bakanlığı döneminde hangi icraatları yaptı?' ve 'Sağlık Bakanı Koca'yı başarılı bulduğunuzu söylüyorsunuz. Sn. Koca'yı bakanlığa atayan da Cumhurbaşkanı Erdoğan. Sn. Erdoğan'ı da başarılı buluyor musunuz o halde?' soruları karşısında kahkaha atmakla yetindi.

Akşener HDP söylemini değiştirdi: HDP PKK'nın uzantısıdır
OYNAT 00:00
Akşener HDP söylemini değiştirdi: HDP PKK'nın uzantısıdır
İYİ Parti lideri Meral Akşener, Millet İttifakı'nda krize neden olacak bir çıkış yaptı. Akşener, ittifakın gizli üyesi HDP hakkında Haber Global TV'de kendisine yöneltilen 'İYİ Parti HDP'yi nasıl konumlandırıyor' sorusuna 'HDP'yi PKK'nın yanı başında, uzantısı olarak konumlandırıyoruz' cevabını verdi.


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