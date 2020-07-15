İYİ Parti lideri Akşener'in koruması pozitif çıktı: Meclis'teki 15 Temmuz törenlerine katılmayacak
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in TBMM'de düzenlenecek 15 Temmuz Şehitlerini Anma Programı'na katılmayacağı duyuruldu. Gerekçe olarak, Akşenerin koruma ekibinden bir polisin koronavirüs testinin pozitif çıktığı, katılımcıları riske atmamak için törende yer almayacağı bildirildi.
Daha önce TBMM'de düzenlenecek 15 Temmuz Şehitlerini Anma Töreni'ne katılacağı duyurulan IYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in programı değişti.
Partiden yapılan açıklamada, "Ancak Sayın Genel Başkanımızın koruma ekibinden bir polis memurunun Kovid-19 testi pozitif çıkmıştır. Her ne kadar Sayın Genel Başkanımıza yapılan test negatif çıkmışsa da yapılan değerlendirmeler sonrası törene katılanları riske atmamak için programa katılmama kararı alınmıştır." ifadesine yer verildi.