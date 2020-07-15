İYİ Parti lideri Akşener'in koruması pozitif çıktı: Meclis'teki 15 Temmuz törenlerine katılmayacak

Daha önce TBMM'de düzenlenecek 15 Temmuz Şehitlerini Anma Töreni'ne katılacağı duyurulan IYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in programı değişti.

Partiden yapılan açıklamada, "Ancak Sayın Genel Başkanımızın koruma ekibinden bir polis memurunun Kovid-19 testi pozitif çıkmıştır. Her ne kadar Sayın Genel Başkanımıza yapılan test negatif çıkmışsa da yapılan değerlendirmeler sonrası törene katılanları riske atmamak için programa katılmama kararı alınmıştır." ifadesine yer verildi.

GÜNDEM CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan şaşırtmayan hareket: Meclis'teki 15 Temmuz töreninde yok

GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nı ziyaret etti

OYNAT 00:00 Meral Akşener: ‘Erdoğan Ayasofya’yı açamaz’ dedim yanılmışım Daha önce katıldığı bir programda 'Sayın Erdoğan Ayasofya'yı açamaz' diyen İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ayasofya'nın tekrar camiye çevrilmesi kararından sonra katıldığı TV programında, 'Sayın Erdoğan Ayasofya'yı açamaz' dedim yanılmışım. Sayın Erdoğan'ı tebrik ediyorum' dedi. BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder