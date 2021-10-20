İYİ Parti lideri Meral Akşener'e HDP Eş Başkanı Pervin Buldan'ın 'iktidar ortağı olacağız' sözü soruldu: İlk kez sizden duyuyorum İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti. Toplantıda HDP Eş Başkan Yardımcısı Pervin Buldan'ın "İktidarın parçası olacağız" açıklaması da soruldu. Akşener, "Ortada seçim yok. Siz şunu yapacaksınız diye parmak sallanıyor. Sayın Buldan'ın ne söylediğini bilmiyorum şu anda sizden duydum. Ama bizim gündemimizde böyle bir durum yoktur" ifadelerini kullandı.

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