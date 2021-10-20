Gündem İYİ Parti lideri Meral Akşenere HDP Eş Başkanı Pervin Buldanın iktidar ortağı olacağız sözü soruldu İlk kez sizden duyuyorum
POLİTİKA

İYİ Parti lideri Meral Akşener'e HDP Eş Başkanı Pervin Buldan'ın 'iktidar ortağı olacağız' sözü soruldu: İlk kez sizden duyuyorum

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti. Toplantıda HDP Eş Başkan Yardımcısı Pervin Buldan'ın "İktidarın parçası olacağız" açıklaması da soruldu. Akşener, "Ortada seçim yok. Siz şunu yapacaksınız diye parmak sallanıyor. Sayın Buldan'ın ne söylediğini bilmiyorum şu anda sizden duydum. Ama bizim gündemimizde böyle bir durum yoktur" ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İYİ Parti lideri Meral Akşenere HDP Eş Başkanı Pervin Buldanın iktidar ortağı olacağız sözü soruldu: İlk kez sizden duyuyorum
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener ile CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu açıklama yaptı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti. İki lider görüşmenin ardından ortak açıklama yaptı.

Basın toplantısı düzenleyen ikiliye HDP Eş Başkanı Pervin Buldan'ın 'İktidar ortağı olacağız' çıkışı yöneltildi.

  • Akşener ilk kez duyduğunu belirterek "Ortada seçim yok. Siz şunu yapacaksınız diye parmak sallanıyor. Sayın Buldan'ın ne söylediğini bilmiyorum şu anda sizden duydum. Ama bizim gündemimizde böyle bir durum yoktur" dedi.

Kılıçdaroğlu ise "Millet İttifakı'nı yıkamayacaklar" demekle yetindi.

AA

İYİ Parti lideri Meral Akşener'e HDP Eş Başkanı Pervin Buldan'ın 'iktidar ortağı olacağız' sözü soruldu: Sayın Buldan'ın açıklamasını ilk kez sizden duyuyorum
OYNAT 03:43
İYİ Parti lideri Meral Akşener'e HDP Eş Başkanı Pervin Buldan'ın 'iktidar ortağı olacağız' sözü soruldu: Sayın Buldan'ın açıklamasını ilk kez sizden duyuyorum
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP Genel Merkezi'nde Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi. Basın toplantısı düzenleyen ikiliye HDP Eş Başkanı Pervin Buldan'ın 'İktidar ortağı olacağız' çıkışı yöneltildi. Akşener ilk kez duyduğunu belirterek 'Sayın Buldan'ın ne dediğini bilmiyorum. İlk kez sizden duyuyorum' ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu ise 'Millet İttifakı'nı yıkamayacaklar' demekle yetindi.

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