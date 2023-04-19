İYİ Parti Şanlıurfa'da depremler bitmiyor: Mahmut Subaşı da istifa ettiğini duyurdu

14 Mayıs seçimlerine bir aydan kısa bir süre kalırken İYİ Parti'de yaşanan istifa depremlerinin de ardı arkası kesilmiyor.

Parti üyelerinin, yetkililerin ve Yavuz Ağıralioğlu'nun istifasıyla zirve yapan İYİ Parti'de milletvekili listelerinin açıklanmasıyla yeni bir istifa serüveni daha başladı.

İYİ Parti Şanlıurfa'da bugün çok sayıda kişi dilekçelerini yönetime vererek istifa ettiğini açıkladı. İYİ Parti Siyasi İşler Başkanı Ahmet Hakkı Narin ve partililer istifa kararlarını sosyal medya hesaplarından paylaştıkları video ile duyurdu.





Narin ve Partililer istifa kararlarını sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımla birlikte, "İl divan kurulu, il yönetim kurulu, il disiplin kurulu ve Parti'nin her kademesinde bulunan arkadaşlarla toplu istifa dilekçeleri il başkanlığına teslim edilmiştir." notuyla duyurdu.

Ancak İYİ Parti Şanlıurfa'da bugün yaşanan bu toplu istifa krizi bir istifa depremiyle daha devam etti.

Mahmut Subaşı da istifa etti

Şanlıurfa 4. Sıra adayı Göz Hastalıkları Doktoru Mahmut Subaşı da İYİ Parti'den istifa ettiğini açıkladı.

Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki görevinden istifa ederek 20 Mart’ta İYİ Parti Genel Merkezine giderek aday adaylık müracaatını yapan Subaşı adaylıktan çekilme kararı aldı.

İstifasıyla ilgili yaptığı açıklamada, seçim dönemi yaklaşınca partiyle alakası olmayan bazı kişilerin partiye çağrıldığını ve kendilerinin ikinci plana atıldığını söyleyen Subaşı, listelerin açıklanmasının ardından kendisinin büyük bir şok yaşadığını belirterek partiden istifa kararı aldığını açıkladı.

Mahmut Subaşı

"Arkamdan büyük istifalar gelecek"

Öte yandan İYİ Parti Şanlıurfa İl Başkanlığı görevinden bir süre önce istifa ederek milletvekili aday adaylığı başvurusu yapan Fedai Çakmaklı da birkaç gün önce partisinden istifa ettiğini açıklamıştı.

İstifasına ilişkin açıklamada bulunan Çakmaklı, ciddi paraların döndüğünü ve davalarının hiç paraya satıldığını belirterek, "Arkamdan büyük istifalar gelecek." demişti.

Fedai Çakmaklı







