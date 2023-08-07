|
Gündem

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu: Akşener Türk siyasetinde önemli bir başlangıç olacak açıklamalar yapacak

İYİ Partililer yerel seçime yalnız girecekleri yönünde mesajlar vermeye devam ederken parti sözcüsü Kürşad Zorlu'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. İYİ Parti Başkanlık Divanı toplantısı sonrası kameralar karşısına geçen Zorlu, Meral Akşener'in 26 Ağustos'ta Afyon Kapalı Spor Salonu'nda vatandaşlara hitap edeceğini söyledi. Zorlu, "Özellikle 26 Ağustos'a dikkat çekiyorum, burada yapılacak önemli açıklamaların Türk siyasetinde önemli bir başlangıç olacağını da ifade etmek istiyorum." dedi.

16:21 . 7/08/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Meral Akşener'in 26 Ağustos'ta önemli açıklamalarda bulunacağını söyledi.

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Meral Akşener'in 26 Ağustos'ta önemli açıklamalarda bulunacağını söyledi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, seçim yenilgisinin ardından partisinin kurultayında CHP'yi ve eski ortaklarını yerden yere vurmuştu.

CHP'den 15 milletvekili istemenin hayatının en büyük pişmanlığı olduğunu söyleyen Akşener
, "Savaşmalıydık. Bileğimizin gücüyle o seçime girmeliydik. Savaşmadık. 15 milletvekili istedik bu bize kuyruk siyasetine mal oldu. Bedelini bir türlü ödeyemedik. Ömer Seyfettin'in diyetine döndü bu iş"
demişti.

Akşener'in bu çıkışı, İYİ Parti'nin yerel seçimlere tek başına gireceği şeklinde yorumlanırken pek çok partili de tabanın, seçimlere bir ittifaka bağlı olmadan girme noktasında ısrarcı olduğunu açıkladı.


İYİ Partili Buğra Kavuncu'dan CHP'ye 'İttifak bitti' göndermesi: Taban bedeli ne olursa olsun hür ve bağımsız yol yürüyelim diyor
İYİ Partili Buğra Kavuncu'dan CHP'ye 'İttifak bitti' göndermesi: Taban bedeli ne olursa olsun hür ve bağımsız yol yürüyelim diyor

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in partisinin kurultayında eski ortaklarına yönelik yaptığı sert çıkış, İYİ Parti'nin yerel seçimlere tek başına gireceği şeklinde yorumlanırken Teşkilat Başkanı Buğra Kavuncu'dan yeni bir açıklama geldi. Seçimlere yalnız girileceğinin sinyalini veren Kavuncu, katıldığı yayında "Tek, müstakil, bedeli ne olursa olsun hiçbir oluşumun içerisinde yer almadan yerel seçimlere gitme arzusu partinin tabanında çok yüksek. Ana çoğunluk ve taban büyük kitle bu konuda çok arzulu ve istekli. Bedeli ne olursa olsun hür ve bağımsız yol yürüyelim diyorlar" açıklamasında bulundu.


Kürşad Zorlu 26 Ağustos'u işaret etti: Türk siyasetinde önemli bir başlangıç olacak

Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu ise partisinin haftalık Başkanlık Divanı toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Akşener'in 26 Ağustos'ta önemli açıklamalarda bulunacağını söyleyen Zorlu, şunları söyledi:

"Sayın Genel Başkanımız, 28 Mayıs'ın ardından seçim sonuçlarını analiz etmek, irdelemek için ciddi bir çalışma yürütüyordu. İnşallah 26 Ağustos tarihinde Afyon Kapalı Spor Salonu'nda saat 16.00'da Sayın Genel Başkanımız vatandaşlarımıza hitap edecek. Büyük Taarruz'un 101'inci yıl dönümü vesilesiyle bazı etkinlikleri gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Özellikle 26 Ağustos'a dikkat çekiyorum, burada yapılacak önemli açıklamaların Türk siyasetinde önemli bir başlangıç olacağını da ifade etmek istiyorum."


#Kürşad Zorlu
#Meral Akşener
#İYİ Parti
#Afyon
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Tekirdağ’da kimya fabrikasında yürekleri ağza getiren yangın