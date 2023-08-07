İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu: Akşener Türk siyasetinde önemli bir başlangıç olacak açıklamalar yapacak

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in partisinin kurultayında eski ortaklarına yönelik yaptığı sert çıkış, İYİ Parti'nin yerel seçimlere tek başına gireceği şeklinde yorumlanırken Teşkilat Başkanı Buğra Kavuncu'dan yeni bir açıklama geldi. Seçimlere yalnız girileceğinin sinyalini veren Kavuncu, katıldığı yayında "Tek, müstakil, bedeli ne olursa olsun hiçbir oluşumun içerisinde yer almadan yerel seçimlere gitme arzusu partinin tabanında çok yüksek. Ana çoğunluk ve taban büyük kitle bu konuda çok arzulu ve istekli. Bedeli ne olursa olsun hür ve bağımsız yol yürüyelim diyorlar" açıklamasında bulundu.