İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu: Akşener Türk siyasetinde önemli bir başlangıç olacak açıklamalar yapacak

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Meral Akşener'in 26 Ağustos'ta önemli açıklamalarda bulunacağını söyledi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, seçim yenilgisinin ardından partisinin kurultayında CHP'yi ve eski ortaklarını yerden yere vurmuştu.
Akşener'in bu çıkışı, İYİ Parti'nin yerel seçimlere tek başına gireceği şeklinde yorumlanırken pek çok partili de tabanın, seçimlere bir ittifaka bağlı olmadan girme noktasında ısrarcı olduğunu açıkladı.
Kürşad Zorlu 26 Ağustos'u işaret etti: Türk siyasetinde önemli bir başlangıç olacak
Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu ise partisinin haftalık Başkanlık Divanı toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Akşener'in 26 Ağustos'ta önemli açıklamalarda bulunacağını söyleyen Zorlu, şunları söyledi: