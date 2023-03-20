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Gündem

İYİ Parti Sözcüsü Zorlu'dan Kılıçdaroğlu’nun HDP ziyaretine ilişkin açıklama: TBMM'de grubu olan bir partiyi cumhurbaşkanı adayı olarak ziyaret ediyor

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında Kılıçdaroğlu-HDP görüşmesine ilişkin, "CHP Genel Başkanı, TBMM'de grubu olan bir partiyi cumhurbaşkanı adayı olarak ziyaret ediyor." açıklamasında bulundu. İstanbul Yenikapı'da HDP öncülüğünde düzenlenen ve 224 kişinin gözaltına alındığı Nevruz kutlamalarına ilişkin de değerlendirmede bulunan Zorlu, "İktidarımızda İYİ Parti olarak Nevruz gününün bir resmi tatil olmasını sağlayacağız" dedi.

17:45 . 20/03/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Kılıçdaroğlu-HDP görüşmesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Kılıçdaroğlu-HDP görüşmesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Zorlu, Kılıçdaroğlu'nun HDP ziyaretine ilişkin sorulan soruya şöyle cevap verdi:

"CHP Genel Başkanı, TBMM'de grubu olan bir partiyi cumhurbaşkanı adayı olarak ziyaret ediyor. Biz bu konu ile ilgili görüşlerimizi daha önce açıklamıştık. Esas olan hassasiyetlerimizin devamını sağlayabilmektir. Bu özenden asla taviz vermeyeceğiz, bunu milletimize taahhüt ediyoruz. İYİ Parti milletimizin birlik ve bütünlüğünü sağlayacak yegane çimentodur ve bu işlevini ilelebet sürdürecektir"

"Nevruz gününün resmi tatil olmasını sağlayacağız"

İYİ Partili Zorlu, İstanbul Yenikapı'da HDP öncülüğünde düzenlenen Nevruz kutlamasına ilişkin de değerlendirmelerde bulundu. Zorlu, 224 kişinin gözaltına alındığı kutlamalarla ilgili şunları söyledi:

"Biz Nevruz'u ulusun ulu günü, baharın müjdesi olan bir gün olarak değerlendiriyoruz. Bu gün hiçbir etnik, kimliksel, mezhepsel bir ayrım gözetmeksizin ülkemizde yaşayan 85 milyon insanımızın birlik, barış ve huzurunu temsil eden bir gün olarak kabul ediyoruz. Biz eğer demokrasiyi getireceksek hepimizin düşünceleri olabilir ama demokrasi ortaklaşmak demektir. O gerçek milli birliğimizdir, bağımsızlığımızdır. Bu duygulardan hareketle iktidarımızda İYİ Parti olarak Nevruz gününün bir resmi tatil olmasını sağlayacağız"

Kılıçdaroğlu önceki gün 'Öcalan'a özgürlük' sloganları atan HDP'li Buldan ile birlik mesajı verdi
Kılıçdaroğlu önceki gün 'Öcalan'a özgürlük' sloganları atan HDP'li Buldan ile birlik mesajı verdi

CHP Genel Başkanı ve Altılı Masa'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, HDP'li Pervin Buldan ve Mithat Sancar ile bir araya geldi. Bir saat süren görüşmenin ardından Buldan ve Sancar ile kameralar karşısına geçen Kılıçdaroğlu, "Tokalaşmak varken, kucaklaşmak varken, acı günlerimizi paylaşmak varken, sevinçli günlerimizde beraber neşelenmek, gülmek varken bu kavga neden? Kavgayı bitireceğiz." açıklamasında bulundu. Kılıçdaroğlu'nun birlik mesajı verdiği Buldan, geçtiğimiz gün HDP'nin Nevruz kutlamasında "Türkiye halkları sayın Öcalan üzerindeki ağırlaştırılmış tecridin bir an önce kaldırılmasını istiyor" ifadelerini kullanmıştı.


#Kürşad Zorlu
#İYİ Parti
#Nevruz
#Kılıçdaroğlu
#HDP
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