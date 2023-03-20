İYİ Parti Sözcüsü Zorlu'dan Kılıçdaroğlu’nun HDP ziyaretine ilişkin açıklama: TBMM'de grubu olan bir partiyi cumhurbaşkanı adayı olarak ziyaret ediyor

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Kılıçdaroğlu-HDP görüşmesine ilişkin açıklamalarda bulundu.
İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
Zorlu, Kılıçdaroğlu'nun HDP ziyaretine ilişkin sorulan soruya şöyle cevap verdi:
"Nevruz gününün resmi tatil olmasını sağlayacağız"
İYİ Partili Zorlu, İstanbul Yenikapı'da HDP öncülüğünde düzenlenen Nevruz kutlamasına ilişkin de değerlendirmelerde bulundu. Zorlu, 224 kişinin gözaltına alındığı kutlamalarla ilgili şunları söyledi: