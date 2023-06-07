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İYİ Parti yerel seçim planlarına başladı: Sadece CHP ile ittifak yapalım

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in geçtiğimiz gün partisinin il başkanlarıyla yaptığı toplantıda, 2019'da yapılan yerel seçimlerde olduğu gibi 2024'te de yalnızca CHP ile ittifak yapılması görüşüne sıcak baktıkları öğrenildi.

11:35 . 7/06/2023 Çarşamba
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Meral Akşener - Kemal Kılıçdaroğlu

Meral Akşener - Kemal Kılıçdaroğlu

14 ve 28 Mayıs'ta hedeflediği sonucu alamayan Millet İttifakı'nda iç hesaplaşmalar yaşanmaya devam ediyor. İttifakın devamına dair henüz bir anlaşmaya varılmazken, İyi Parti cephesinde seçim mağlubiyetinin nedenleri araştırılıyor. Seçimlerde Deva, Gelecek, Saadet ve Demokrat Parti'nin beklenen etkiyi yaratamaması İyi Parti cephesinde mağlubiyetin başlıca nedenleri arasında.

İYİ Parti'de yerel seçim hesapları başladı

Seçimlere CHP listelerinden giren Deva, Gelecek, Saadet ve Demokrat Parti'nin hem kendilerine güç kaybettirdiğini düşünen İyi Parti, 2024'te yapılacak yerel seçim hesaplarına başladı. İYİParti, Genel Başkanı Meral Akşener, geçtiğimiz gün partisinin il başkanlarıyla bir toplantı gerçekleştirildi.

'Millet İttifakı’nın milletvekili seçimleri olumsuz etkiledi'

Cumhuriyet'te yer alan habere göre bazı il başkanları, bir araya geldikleri İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e, “Millet İttifakı’nın milletvekili seçimlerinde illeri olumsuz etkilediğini” söyledi. İl başkanları ayrıca yerel seçimler için de 'ittifaksız yöntem' önerisi sundu.



#Meral Akşener
#Kemal Kılıçdaroğlu
#İYİ Parti
#yerel seçimler
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