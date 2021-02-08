Gündem İYİ Parti yönetimi karıştı Akşenerin yardımcısından Çırayın başdanışman olmasına tepki
POLİTİKA

İYİ Parti yönetimi karıştı: Akşener’in yardımcısından Çıray’ın başdanışman olmasına tepki

İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile parti genel merkezinde bir araya geldi. Görüşme sonrası Çıray’ın ‘siyasi başdanışmanlık’ görevine getirilmesine Akşener’in yardımcısı Müsavat Dervişoğlu, "Parti politikalarını bu denli istiskal ve parti yöneticilerine bunca hakaretten sonra, o makam, o kişiye az gelir. Önünü açmak lazım" sözleriyle tepki gösterdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Meral Akşener ve Aytun Çıray
Meral Akşener ve Aytun Çıray

İYİ Parti’de kurultay sürecinde liste dışı kaldıktan sonra Akşener yönetimine yönelik eleştirilerde bulunan İzmir Milletvekili Aytun Çıray, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile parti genel merkezinde görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmenin ardından Akşener’in Çıray'ı siyasi başdanışmanı olarak görevlendirmesi, parti yönetimini karıştırdı. İYİ Parti TBMM Grup Başkanvekili ve İzmir Milletvekili Müsavat Dervişoğlu, sosyal medya hesabından bu duruma tepki gösterdi.

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"Beni öfkeyle laf söylemeye zorlamayın"

Dervişoğlu, “Bir ince satış var lakin malı ve taciri ifşa etmeden önce, ince ince düşünmemiz gerekiyor. Acelemiz yok yani! Hiç kimse beni öfkeyle laf söylemeye ve kontrolsüz adımlar atmaya zorlamasın.

Müsavat Dervişoğlu

"Bunca hakaretten sonra o makam az gelir"

Bunca tecrübeyi, gözümden sapanla vurulmak için yaşamadım. Sadece bilinsin istedim. Parti politikalarını bu denli istiskal ve parti yöneticilerine bunca hakaretten sonra, o makam, o kişiye az gelir. Önünü açmak lazım!” dedi.

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