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Gündem İYİ Partide 14 milletvekili grup toplantısına katılmayarak bildiri yayımladı
POLİTİKA

İYİ Parti'de 14 milletvekili grup toplantısına katılmayarak bildiri yayımladı

İYİ Parti'de geçtiğimiz hafta yapılan kongrenin ardından çıkan kriz giderek büyüyor. Barış Yarkadaş'ın '18 İYİ Partili vekil beraber hareket etme kararı aldı' açıklaması kulisleri karıştırmıştı. Şimdi de 14 milletvekili, ortak mutabakat metni hazırlayıp imzalayarak, kongrede yaşananları protesto etti. İYİ Parti Meclis Grup toplantılarına katılmayacağını belirten milletvekilleri yayınladıkları bildiride, Meral Akşener’in sorumlular hakkında hamle yapmasını beklediklerini de vurguladı.

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İYİ Parti'nin 2. Olağan Kurultayı’nda Merkez Disiplin Kurulu ve Genel İdare Kurulu üyeleri seçimi öncesi dağıtılan “İlk 75'te de Olsa Tercih Edilmeyecekler” listesinin yarattığı kriz büyüyor. Aralarında listeden çıkarılan isimlerinden bulunduğu 14 milletvekili, bugün yapılacak Genel İdare Kurulu toplantısı öncesi bildiri yayınladı.

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"Partimize katkı vermeyi sürdüreceğiz"

Yeni Genel Sekreter ile Genel Başkan yardımcıları seçimi öncesinde yayınlanan bildiride “partimize katkı vermeyi sürdüreceğiz” ifadesi yer aldı. İYİ Parti Milletvekilleri Ahmet Çelik, Aydın Sezgin, Ayhan Erel, Aytun Çıray, Hasan Subaşı, Hayrettin Nuhoğlu, Hüseyin Filiz, İsmail Koncuk, Ümit Özdağ'ın da aralarında olduğu birçok milletvekili ortak hazırlanan mutabakat metninde şu ifadeler yer aldı:

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"Ciddi endişelerimiz var"

İYİ Parti, Türkiye'nin siyasal hayatı ve geleceği açısından çok önemli bir harekettir. Partimiz, ülkemizi normalleştirme, iyileştirilmiş, ileri bir demokrasi ile buluşturma, hukukun üstünlüğünün yeniden tesisine, ekonomik büyümemize ve kalkınmamıza çok önemli katkılarda bulunacaktır. Kuruluşundan bu yana siyasete ve demokrasimizin daha da geriye gitmemesi için cesur, isabetli uğraş ve başarıları istikbaldeki işlerinin de teminatıdır.

"Kötü uygulamalardan rahatsızız"

Bu anlayışla, 20 Eylül 2020 tarihinde gerçekleştirilen ikinci olağan kongremizde partimizin muhatap kılındığı üzücü manipülasyon ve teşkilatlarımızın yönetimi ile ilgili bundan önceki kötü uygulamalardan duyduğumuz rahatsızlığı ve kaygıları kendilerine arz etmek üzere Antalya Milletvekilimiz Sayın Hasan Subaşı ve Aksaray Milletvekilimiz Sayın Ayhan Erel, Sayın Genel Başkanımızı ziyaret etmişlerdir.

İYİ Partili kadın genel merkezde darp edildi: Kafama kafama vurdular
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İYİ Partili kadın genel merkezde darp edildi: Kafama kafama vurdular
  • Partimizin tüm organlarına saygımızı mutlak anlamda muhafaza etmekteyiz. Ancak, ikinci olağan kongremizde yapılan ve partimize verdiği zarar kamuoyumuzca malum yanlış ve kötü uygulamaların faillerinin partimiz içindeki konumlarının akıbeti hususunda da ciddi endişelerimiz mevcuttur.

İYİ Parti Genel Merkezi'nde tekme tokat kavga: Dikbayır toplantı basıp darp etti
OYNAT 02:22
İYİ Parti Genel Merkezi'nde tekme tokat kavga: Dikbayır toplantı basıp darp etti
Kongre sürecinin ardından suların durulmadığı İYİ Parti'de bu kez yumruklar konuştu. Delegenin manipüle edildiğini belirterek seçimlere itiraz eden İYİ Parti Zonguldak Kurucu Merkez İlçe Başkanı Serhat Yıldırım, darp edilmiş halde parti genel merkezinin önünde basın açıklaması yaptı. Ümit Dikbayır tarafından darp edildiğini belirten Yıldırım, 'Biz bu partiyi bunlar için kurmadık. Demokrasiyi, hakkımızı istiyoruz. İçeride darbe üstünde darbe aldık' diyerek konuyla ilgili suç duyurusunda bulunacağını belirtti.

"Gelişmeleri yakından izleyeceğiz"

Bu kaygılarımızın bir tezahürü olarak bir grup arkadaşımız ile meclis grup toplantımıza katılmamayı uygun gördük. Bazı arkadaşlarımız da meclis grup yöneticilerimizin seçileceği bu toplantıya iştirak ederek görüşlerimizi ifade edeceklerdir. Bundan sonra da partimize katkı vermeyi sürdürerek, İYİ Parti'nin sadık mensupları olarak, görevlerimizi özveri ile ifa edeceğiz, gelişmeleri de yakından izleyeceğiz.

Toplantıyı basan İyi Parti'li Ümit Dikbayır, bir kadın partiliyi de darp etmiş: Dirsekleriyle enseme enseme vurdular
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Toplantıyı basan İyi Parti'li Ümit Dikbayır, bir kadın partiliyi de darp etmiş: Dirsekleriyle enseme enseme vurdular
İyi Parti üyesi bir kadın, Ümit Dikbayır ve bir grup genç tarafından darp edildiklerini belirterek, 'Kadın hareketi olarak çıktığımız yolda bu olanlara yazıklar olsun.' ifadelerini kullandı. İsmi öğrenilemeyen partili sözlerini, 'Enseme enseme vurdular. Çocuklarım yaşındaki gençler. Yazıklar olsun' diyerek sonlandırdı.


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