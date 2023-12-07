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İYİ Parti'de bir deprem daha: Niğde İl Başkanı İbrahim Uzun 'yönetime saygısızlık yapıldı' diyerek görevinden istifa etti

CHP'nin yerel seçimler için yaptığı iş birliği teklifine 'ret' cevabı veren İYİ Parti'de bir istifa krizi daha yaşandı. İYİ Parti Niğde İl Başkanı İbrahim Uzun, yaklaşan yerel seçim sürecinde aday adaylığı konusunda parti il yönetimine haksızlık ve saygısızlık yapıldığı öne sürerek görevinden istifa etti.

22:21 - 7/12/2023 Thursday
DHA
İYİ Parti Niğde İl Başkanı İbrahim Uzun
İYİ Parti Niğde İl Başkanı İbrahim Uzun

İYİ Parti Niğde İl Başkanı İbrahim Uzun, görevinden istifa etti.


​Parti binasında basın toplantısı düzenleyen İYİ Parti İl Başkanı İbrahim Uzun, görevinden istifa ettiğini açıkladı. Yaklaşan yerel seçim sürecinde aday adaylığı konusunda parti il yönetimine haksızlık ve saygısızlık yapıldığı öne süren Uzun, "Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener Hanımefendinin takdiriyle 3 Aralık 2018 tarihinde başladığım İYİ Parti Niğde İl Başkanlığı görevimde bugün itibariyle 5 yılı doldurdum. Önümüzde bir mahalli idareler seçimi var. Bizler Niğde il ve ilçe teşkilatları olarak aday adayı arkadaşlarımızı değerlendirme sürecindeyken, bir arkadaşımız il ve ilçe teşkilatlarımızı, yönetim kurulumuzu ve üyelerimizi hiçe sayarak verilen tüm emekleri görmezden gelip büyük bir saygısızlığa imza atarak bizi es geçerek Niğde Belediye Başkanlığı'na aday adaylığı başvurusu yapmış. Niğde il ve merkez ilçe yönetimi, il divanı ve diğer birimleri ile bu haksızlığı ve kapalı kapılar arkasındaki hesapları asla ve kati şekilde kabul etmiyoruz. 2018 yılından bugüne kadar sürdürdüğüm İYİ Parti Niğde İl Başkanlığı görevimden bugün itibariyle istifa ediyorum" dedi.


Özdağ Akşener'e 'ittifak' çağrısını yineledi: İYİ Parti teklifimizi kabul etmezse...
Özdağ Akşener'e 'ittifak' çağrısını yineledi: İYİ Parti teklifimizi kabul etmezse...

31 Mart yerel seçimleri öncesi muhalefet partileri arasındaki 'ittifak' tartışmaları alevlenerek büyüyor. CHP'nin ittifak teklifini reddeden İYİ Parti'ye, Zafer Partisi'nden iş birliği çağrısı geldiği ortaya çıktı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e seçim iş birliği çağrısında bulunduklarını açıklayan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "Böyle bir iş birliğinin oy potansiyelinin minimum yüzde 20, belki de ötesinde olduğunu ifade ettik. Sokaklar, caddeler ve meydan anketleri bunu gösteriyor. Sayın Akşener'in deneyimli bir siyasetçi olarak bu konuda doğru adımı atarak Zafer Partisi'nin uzatmış olduğu eli geri çevirmeyeceğini düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.


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