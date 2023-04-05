İYİ Parti'de deprem sürüyor: Bir istifa daha geldi

"Biz İYİ Parti'de demokrasiye inanarak bu yola çıktık. Seçimle gelen seçimle gider, sandıktan çıkacak il başkanına saygı duyarak göreve devam edecektik. Bu partide demokrasinin olmadığını, Meral Akşener'in bu partide görev yetkisinin kalmadığını, başkaları tarafından İYİ Parti'nin yönetildiğini anladık. Bugüne kadar partide görev yapmış arkadaşlarımızın, benim istifamla bu işin biteceğine inanmıyorum. Benden sonra da istifalar gelecektir. Parti tüzüğünden çıkmıştır. Arkadaşlarımızın emekleri burada hiçe sayılarak, genel merkezde bir il genel meclis üyesinin, belediye meclis üyesi olmanın önemli olmadığını anladığımız için partiden istifa ediyorum. Bu kadar çabaya, bu kadar istenilen çalışmaya karşı İYİ Parti'nin troller tarafından ele geçirildiğini anladığım için bu Millet İttifakı'na da zarar vermiştir. Genel Başkanın masaya oturması, masadan kalkması bu şekilde kurmayların yönetilmesiyle ilgili rahatsızlık duyduk. Kınama olarak İYİ Parti'den, il genel meclis üyesi olarak kendi partimden istifa ediyorum."