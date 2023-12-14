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İYİ Parti'de Ekrem İmamoğlu pişmanlığı: Genel İdare Kurulu Üyesi Elibol 'özür dileyerek' verdi veriştirdi

İYİ Parti Genel İdare Kurulu Üyesi Aslıhan Elibol sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu destekledikleri için özür diledi. İmamoğlu için çarpıcı ifadeler kullanan Elibol "Hata bizde nice falsosuna rağmen defalarca elinden tuttuk" dedi.

Lokman Özdemir
Lokman Özdemir
10:39 - 14/12/2023 Perşembe
Güncelleme: 10:43 - 14/12/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Ekrem İmamoğlu - İYİ Parti Genel İdare Kurulu Üyesi Aslıhan Elibol
Ekrem İmamoğlu - İYİ Parti Genel İdare Kurulu Üyesi Aslıhan Elibol

İYİ Parti yerel seçimlere ittifaksız girme kararı alırken CHP ise destek için terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı DEM Parti'nin kapısını yokluyor.


Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Millet İttifakı'nın ana bileşenlerini oluşturan CHP ve İYİ Parti arasındaki gerilim her geçen gün biraz daha tırmanıyor.


Geçtiğimiz günlerde partisinin grup toplantısında kürsüye çıkan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, isim vermeden CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu eleştirmişti.


Akşener
"Ülkemizde özellikle büyük şehirlerimizde ulaşım hizmetlerinin başarısından söz etmek mümkün değil"
diyerek iki belediye başkanını hedef aldı.

Aslıhan Elibol

"Nice falsosuna rağmen defalarca elinden tuttuk..."


Akşener'in ardından İYİ Parti Genel İdare Kurulu Üyesi Aslıhan Elibol da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İmamoğlu'nu destekledileri için pişman olduğunu söyledi.


'Özür' dileyen Elibol, İmamoğlu hakkında çarpıcı ifadeler kullanarak
şunları yazdı;

"Hata bizde ki Beylikdüzü sınırları dışına çıkamayacak adamın, kendi genel başkanı bile sahip çıkmazken elinden tuttuk. Nice falsosuna rağmen. Defalarca, defaatle... Allah biliyor ya kalbim soğuyalı yıllar oldu. Ama şimdi pişmanım. özür dilerim."



İYİ Parti Genel Başkanı Akşener CHP ile köprüleri attı: İttifak dedikleri manda ve himaye tuzağına geçit vermeyeceğiz
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener CHP ile köprüleri attı: İttifak dedikleri manda ve himaye tuzağına geçit vermeyeceğiz

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında konuştu. Yaklaşan yerel seçimler öncesi CHP ile ittifak yapıp yapmayacakları merak konusu olan İYİ Parti'de gözler Akşener'e dönmüştü. Akşener, yaptığı konuşmayla CHP ile köprüleri attı. Zehir zemberek sözlerle cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ittifak halinde oldukları CHP'ye kapıları kapatan Akşener, CHP'yi manda ve himaye tuzağı kurmakla suçladı. Ölümü gösterip sıtmaya razı eden bu maskeli baloya boyun eğmeyeceklerini söyleyen Akşener, "Türk milletini kendilerine mahkum zannedenlerin kurduğu bu tahterevalli düzenine karşı artık yeni bir saftayız. Bu mücadeleyi başkalarının yazdığı senaryoya figüran olmadan, başkalarının siyasi kariyerlerine zıplama tahtası olmadan, özü başımıza birlikte hür ve müstakil olarak vereceğiz." ifadelerini kullandı.

#İYİ Parti
#Aslıhan Elibol
#Ekrem İmamoğlu
1 saat önce
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