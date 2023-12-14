İYİ Parti'de Ekrem İmamoğlu pişmanlığı: Genel İdare Kurulu Üyesi Elibol 'özür dileyerek' verdi veriştirdi

İYİ Parti yerel seçimlere ittifaksız girme kararı alırken CHP ise destek için terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı DEM Parti'nin kapısını yokluyor.
Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Millet İttifakı'nın ana bileşenlerini oluşturan CHP ve İYİ Parti arasındaki gerilim her geçen gün biraz daha tırmanıyor.
Geçtiğimiz günlerde partisinin grup toplantısında kürsüye çıkan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, isim vermeden CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu eleştirmişti.
"Nice falsosuna rağmen defalarca elinden tuttuk..."
Akşener'in ardından İYİ Parti Genel İdare Kurulu Üyesi Aslıhan Elibol da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İmamoğlu'nu destekledileri için pişman olduğunu söyledi.