|
Gündem

İYİ Parti'de istifalar durmak bilmiyor: Akşener'e kızdı partisinden istifa etti

İYİ Parti Denizli Kurucu İl Yönetim Kurulu üyesi ve önceki dönem İl Başkanı Hasan Akgün, 2024 yerel seçimlerinde CHP’nin ittifak talebini ret kararı veren İYİ Parti'den istifa etti.

11:58 - 7/12/2023 Perşembe
IHA
Meral Akşener - Hasan Akgün
Meral Akşener - Hasan Akgün

31 Mart 2024 yerel seçimleri öncesi CHP’nin ittifak talebini değerlendiren İYİ Parti Genel İdare Kurulu, 35 hayır oyu ile talebi reddetti. Yaşanan bu gelişmenin ardından Denizli İYİ Parti’de Kurucu İl Yönetim Kurulu üyeliği ve önceki dönem İYİ Parti İl Başkanlığı yapan Hasan Akgün, partisinden istifa etti.

İYİ Parti eski İl Başkanı Akgün, istifasını sosyal medya hesabından duyurdu. Akgün, açıklamasında “Denizli’de yaktığımız çoban ateşi ve Türkiye’nin Ortak Aklı olacağı hayali ile kurduğumuz İYİ Parti, hırsı, aklın önünde tutan bir kesim tarafından makul olmaktan çıkartılmıştır. Girişi güzel başlayan hikayenin, gelişme bölümünde ki çelişkiler, sonucu olumsuz etkileyecektir. Bu bağlamda İYİ Parti üyeliğimi sonlandırdığımı kamuoyu ile paylaşıyorum” ifadelerini kullandı.

#İYİ Parti
#Hasan Akgün
#Denizli
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Yılbaşı tatili için geri sayım! 1 Ocak 2024 resmi tatil mi? Yılbaşında okullar ve işyerleri tatil olacak mı?