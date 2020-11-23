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Gündem Gaziantepte İYİ Partiden 10 kişi istifa etti Türk milliyetçiliğini temsil edenler partiden uzaklaştırıldı
POLİTİKA

İYİ Parti'de istifalar sürüyor: Gaziantep'te İYİ Parti'den 10 kişi istifa etti

Gaziantep'te İYİ Parti'den 10 kişi istifa etti: Türk milliyetçiliğini temsil edenler partiden uzaklaştırıldı

Gaziantep'te İYİ Parti il yönetiminde görevli ve eski dönemde görev yapmış 10 kişi partiden istifa etti. İstifa eden 10 eski İYİ Partili ortak yazılı açıklamada bulundu. Açıklamada, "Bizler Türk milliyetçisi kişiler olarak Türk milliyetçiliği fikrinin iktidara gelmesi amacıyla İYİ Partinin kuruluşunda yer aldık ancak geldiğimiz noktada Türk milliyetçiliğini temsil eden herkes partiden bir şekilde uzaklaştırılmış, yerlerine ise FETÖ ile iltisaklı oldukları iddia edilen kişiler ve her türlü terör örgütüne güzellemeler dizen şahıslar getirilmiştir" ifadeleri yer aldı.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Kurucu Gençlik Kolları Kurucu Başkanı Uğur İbili, Kurucu İl Divan Üyesi ve aktif İl Divan Üyesi İzzettin Kocalar, Şehitkamil Kurucu İlçe Başkanı Durdu Ergin, Şehitkamil Kurucu İlçe Sekreteri ve aktif İl Yöneticisi Nurettin Angun, Gençlik Kolları Şahinbey Kurucu İlçe Başkanı ve sonraki dönem İl Başkanı Yavuz Demir, kurucu İl Yöneticisi Emre Burhan Beyhan, Şehitkamil Kurucu İlçe Yöneticisi Fatih Yıldız, Şehitkamil Kurucu İlçe Yöneticisi Emrullah Seslenler, Kurucu Üye Mehmet Pehlivan, Şehitkamil Kurucu İlçe Yöneticisi Murat Ceritlioğlu ortak yazılı açıklama yaparak partilerinden istifa ettiklerini bildirdi.

İYİ Parti kurucusu Halaçoğlu: İYİ Parti'de Türk milliyetçiliği tasfiye ediliyor
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İYİ Parti kurucusu Halaçoğlu: İYİ Parti'de Türk milliyetçiliği tasfiye ediliyor

Yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

  • "Bizler Türk milliyetçisi kişiler olarak Türk milliyetçiliği fikrinin iktidara gelmesi amacıyla İYİ Partinin kuruluşunda yer aldık ancak geldiğimiz noktada Türk milliyetçiliğini temsil eden herkes partiden bir şekilde uzaklaştırılmış, yerlerine ise FETÖ ile iltisaklı oldukları iddia edilen kişiler ve her türlü terör örgütüne güzellemeler dizen şahıslar getirilmiştir. Özetleyecek olursak İyi Partinin kuruluşunda yer alan Türk milliyetçilerinin tasfiyesi, FETÖ ile iltisaklı kişilerin partide çeşitli görevlere getirilmeleri ve HDP'nin de içinde bulunduğu bir grupla 'mahremiyet ilkesine bağlı kalarak' Anayasa çalışması yapıldığı iddiaları bizlerin İYİ Parti'ye ve Genel Başkan Sayın Meral Akşener'e olan güvenimizi fazlasıyla sarsmıştır."

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