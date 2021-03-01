Gündem İYİ Partide kafalar karışık HDPlilerin fezlekelerine dosya bazlı karar verilecek
POLİTİKA

İYİ Parti’de kafalar karışık: HDP’lilerin fezlekelerine dosya bazlı karar verilecek

Terör soruşturmalarından haklarında fezleke hazırlanan HDP’lilerin dokunulmazlığının kaldırılmasıyla ilgili İYİ Parti içinde kararsızlık yaşanıyor. Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu’nun “Evet oyu vereceğiz” sözlerinin aksine, İYİ Parti’nin her bir dosyayı ayrıca değerlendirerek karar alacağı konuşuluyor.

Haber Merkezi Diğer
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener

Kobani soruşturması kapsamında Pervin Buldan’ın da aralarında olduğu HDP’li 9 isim hakkında fezleke hazırlanmıştı. Dokunulmazlıkların kaldırılması için Meclis’te yapılacak oylama öncesi, İYİ Parti’de hangi yönde karar verileceğine dair kafa karışıklığı yaşanıyor.

Ağıralioğlu 'evet diyeceğiz' demişti

Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu’nun bir televizyon programında HDP’lilerin dokunulmazlıklarının kaldırılmasıyla ilgili “Evet oyu vereceğiz” sözlerinin ardından İYİ Parti’nin kararının kesinleştiği yorumları yapılmıştı.

Dosya dosya karar alınacak

Cumhuriyet gazetesinin haberine göre, İYİ Parti’de dosya bazlı karar alınması konuşuluyor. Partinin hukukçularının fezlekeleri incelemesinin ardından, “HDP’lilerin ‘terör örgütlerine verdiği destek, fezlekelerde somut bir şekilde ortaya konmuşsa” dokunulmazlıklarının kaldırılmasına evet deneceği belirtiliyor.

33 fezleke Meclis’e gönderildi
GÜNDEM
33 fezleke Meclis’e gönderildi

HDP'lilerin fezlekeleri Meclis'te
GÜNDEM
HDP'lilerin fezlekeleri Meclis'te

Millet İttifakı’nda HDP anlaşmazlığı: Dokunulmazlığın kaldırılmasına CHP ‘hayır’ İYİ Parti ‘evet’ diyor
GÜNDEM
Millet İttifakı’nda HDP anlaşmazlığı: Dokunulmazlığın kaldırılmasına CHP ‘hayır’ İYİ Parti ‘evet’ diyor

İYİ Parti’li Yavuz Ağıralioğlu: HDP’lilerin fezlekesi TBMM’ye geldiğinde “Evet” oyu vereceğiz
OYNAT 00:27
İYİ Parti’li Yavuz Ağıralioğlu: HDP’lilerin fezlekesi TBMM’ye geldiğinde “Evet” oyu vereceğiz
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu, CNN Türk'te yayınlanan Tarafsız Bölge programına konuk oldu. Burada sunucu Ahmet Hakan Coşkun'un “6-8 Ekim olaylarının azmettiricisi olmak” suçundan haklarında fezleke hazırlanan 9 HDP'li hakkında nasıl bir tutum sergileyeceklerine ilişkin sorusuna yanıt veren Ağıralioğlu, “Biz HDP'yi problemli görüyoruz, terörün gölgesinde görüyoruz. Dolayısıyla TBMM'de bu üslupla siyaset yapmalarını uygun bulmuyoruz. Evet diyeceğiz.” ifadelerini kullandı.


Abone Ol Google News
CHPli Avukat Altun CHPli Sancarın ayıp nedenli istifasının sinyalini vermişti: Alkışladıklarınızın gerçek yüzünü göstereceğim

CHP'li Avukat Altun CHP'li Sancar'ın 'ayıp' nedenli istifasının sinyalini vermişti: Alkışladıklarınızın gerçek yüzünü göstereceğim
Kavanozu 350 lira

Kavanozu 350 lira

Balıkçılar yoğun talebi karşılamaya çalışıyor.
İşte paketteki 14 madde

İşte paketteki 14 madde

Cumhurbaşkanı Erdoğan bu ay açıklayacak.

​Avantajımızı riske atabilecek kara propagandalar yürütülüyor.
Türkiye<br>ekonomisi büyüyor

Türkiye
ekonomisi büyüyor

​Dördüncü çeyrek büyüme rakamları açıklandı.

​Gürsel Tekin, Teoman Sancar'ın siyasi nedenlerle istifa etmediğini açıkladı.

İl bazlı normalleşme adımları görüşülecek.

Deri fabrikasında patlama

Deri fabrikasında patlama

​İstanbul'daki patlamada 3 kişi yaralandı.

​Yunan basını böyle duyurdu.
Meteoroloji'den<br>yağış uyarısı

Meteoroloji'den
yağış uyarısı

İşte yeni haftada il il hava durumu.

Uzmanlara göre 'düşük risk' için bir ay ertelenmeli.

​Binlerce kişi mağdur olduğu halde ilgili kurumlar suskun.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.