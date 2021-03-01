İYİ Parti’de kafalar karışık: HDP’lilerin fezlekelerine dosya bazlı karar verilecek

Kobani soruşturması kapsamında Pervin Buldan’ın da aralarında olduğu HDP’li 9 isim hakkında fezleke hazırlanmıştı. Dokunulmazlıkların kaldırılması için Meclis’te yapılacak oylama öncesi, İYİ Parti’de hangi yönde karar verileceğine dair kafa karışıklığı yaşanıyor.
Ağıralioğlu 'evet diyeceğiz' demişti
Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu’nun bir televizyon programında HDP’lilerin dokunulmazlıklarının kaldırılmasıyla ilgili “Evet oyu vereceğiz” sözlerinin ardından İYİ Parti’nin kararının kesinleştiği yorumları yapılmıştı.
Dosya dosya karar alınacak
Cumhuriyet gazetesinin haberine göre, İYİ Parti’de dosya bazlı karar alınması konuşuluyor. Partinin hukukçularının fezlekeleri incelemesinin ardından, “HDP’lilerin ‘terör örgütlerine verdiği destek, fezlekelerde somut bir şekilde ortaya konmuşsa” dokunulmazlıklarının kaldırılmasına evet deneceği belirtiliyor.