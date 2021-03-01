İYİ Parti’de kafalar karışık: HDP’lilerin fezlekelerine dosya bazlı karar verilecek

Teknoloji

Boston Dynamics'in robot köpeği Spot polis operasyonunu başarıyla tamamladı

Birçok farklı görev için kullanılan Boston Dynamics Spot, son olarak New York Polis Departmanı'na gelen bir ihbar üzerine harekete geçti. Operasyonu başarıyla yürüten robot köpek, saldırgan olduğu düşünülen bir binaya girerek tarama yaptı.