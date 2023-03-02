İYİ Parti'de 'Kılıçdaroğlu' mesaisi: Akşener kurmaylarını topladı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener.
Altılı Masa'nın bugünkü toplantısının ardından yapılan açıklamada ‘ortak cumhurbaşkanı adayında ortak bir anlayışa ulaşıldığı’, nihai açıklamanın 6 Mart’ta yapılacağı belirtildi.
Kılıçdaroğlu'nun adaylık konusunda direttiği ve İYİ Parti'nin buna karşı çıktığı için masadan bir isim çıkmadığı öne sürüldü. CHP'liler sosyal medyadan kutlama mesajları paylaşırken, İYİ Parti'lilerin bu duruma isyan ettiği görüldü.
Olağanüstü toplantı
Akşener yaşanan gelişmelerin ardından kurmaylarını parti genel merkezinde olağanüstü topladı.
'Milletin umudu Akşener' sloganları
İYİ Parti lideri genel merkeze varırken binanın önünde bekleyen kalabalık “Milletin umudu Meral Akşener” sloganları attı.
81 il başkanını çağırdı
Akşener'in 81 il başkanını Ankara'ya çağırdığı belirtildi.