İYİ Parti'de 'Kılıçdaroğlu' mesaisi: Akşener kurmaylarını topladı

Altılı Masan'nın cumhurbaşkanı adayını belirlemek için düzenlediği 12'nci toplantıdan da sonuç çıkmazken, toplantı sonrası CHP saflarından Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına ilişkin açıklamalar geldi. Toplantıdan bir gün önce "CHP içinden Kemal Kılıçdaroğlu dışında, belediye başkanı veya milletvekili masaya önerilmeyecektir." şeklinde konuşan CHP'li Eren Erdem'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım, akıllara Kılıçdaroğlu'nun adaylığını getirdi. Erdem, "Çok mutluyum. Çok huzurluyum. Ülkem adına çok ama çok heyecanlıyım… Pazartesi gününü bekleyin." ifadelerini kullandı.