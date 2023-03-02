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Gündem

İYİ Parti'de 'Kılıçdaroğlu' mesaisi: Akşener kurmaylarını topladı

Altılı Masa'nın son toplantısında aday belirlenememesinin nedeninin 'Kılıçdaroğlu'nun adaylıkta diretmesi' olduğu iddia edildi. Toplantı sonrası İYİ Parti'liler Kılıçdaroğlu'nun adaylığına isyan ederken, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener kurmaylarını parti genel merkezinde olağanüstü topladı.

22:37 . 2/03/2023 Perşembe
Yeni Şafak
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener.

Altılı Masa'nın bugünkü toplantısının ardından yapılan açıklamada ‘ortak cumhurbaşkanı adayında ortak bir anlayışa ulaşıldığı’, nihai açıklamanın 6 Mart’ta yapılacağı belirtildi.

Kılıçdaroğlu'nun adaylık konusunda direttiği ve İYİ Parti'nin buna karşı çıktığı için masadan bir isim çıkmadığı öne sürüldü. CHP'liler sosyal medyadan kutlama mesajları paylaşırken, İYİ Parti'lilerin bu duruma isyan ettiği görüldü.

Olağanüstü toplantı

Akşener yaşanan gelişmelerin ardından kurmaylarını parti genel merkezinde olağanüstü topladı.

'Milletin umudu Akşener' sloganları

İYİ Parti lideri genel merkeze varırken binanın önünde bekleyen kalabalık “Milletin umudu Meral Akşener” sloganları attı.

81 il başkanını çağırdı

Akşener'in 81 il başkanını Ankara'ya çağırdığı belirtildi.


#İYİ Parti
#Meral Akşener
#Altılı Masa
1 saat önce
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