|
Gündem

İYİ Parti’de kriz derinleşiyor: Dikbayır 'rezil rüsva edeceğim' diyerek Akşener’e resmen savaş açtı

İYİ Parti'de son dönemde hız kazanan istifaların yaşandığı partide bu kez kayıp 132 milyon lira krizi yaşandı. Eski mali işlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ümit Dikbayır üzerinden ortaya atılan iddialar, partiyi bir kez daha karıştırdı. Genel Başkan Meral Akşener'in 'ispat etsin' çıkışı üzerine 'Savcılığa gideceğim' diyen Dikbayır, ihraç talebiyle disipline yollandı. İstifası beklenen Ümit Dikbayır ise vites yükselterek 'rezil rüsva edeceğim' sözleriyle Akşener'e resmen savaş başlattı.

10:31 - 22/11/2023 الأربعاء
Diğer
Meral Akşener - Ümit Dikbayır

Meral Akşener - Ümit Dikbayır

İYİ Parti
'de seçimlerde alınan ağır yenilginin ardından başlayan kriz, giderek tırmandı. Terör örgütü PKK'nın arka bahçesi HDP'nin de bulunduğu 8'li koalisyon ortaklığının parti tabanında yarattığı rahatsızlık nedeniyle ardı ardına istifalar yaşandı.

Milletvekilleri, partide yaşanan oy oranının düşmesinden dolayı Meral Akşener'i hedef aldı. Son haftalarda yaşanan istifa dalgasına karşı suskunluğunu bozan Meral Akşener ise 'defolup gitsinler' çıkışı yaptı!


Ümit Dikbayır'ın iddiaları ortalığı karıştırdı


Parti içinde yeni kriz ise kasadaki kayıp 132 milyon liraydı! İddiaya göre İYİ Parti Sakarya Milletvekili, eski mali işlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ümit Dikbayır, kasadaki paranın eksi 16 milyonda olduğu iddiasıyla Meral Akşener'in ve ailesinin banka hesaplarını incelettiği iddiası ortaya atıldı.


Milletvekillerinden de para istenmiş


Milletvekillerinden 500 bin TL ve 1 milyon TL gibi bağışların istenmesi de partiyi iyice karıştırdı. Meral Akşener, ispat ederlerse şerefsizim diyerek sert çıktı. Akşener'in sözlerine yanıt veren Ümit Dikbayır ise "Gerçeği ispat etsin yoksa savcılığa gideceğim" açıklaması yaptı.


Ancak bu sözlerinin üzerine apar topar kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna yollandı.


Partide çalışan bir kadına tacizde bulunduğu da iddia edilen Ümit Dikbayır, suskunluğunu bozdu ve adeta Meral Akşener'e savaş açtı.


Ümit Dikbayır, CHP'ye yakınlığı ile bilinen Sözcü'den Saygı Öztürk'e yaptığı açıklamada, "Açıkçası 5-10 gün sonra partimizden istifa etmeyi düşünüyordum. Bağımsız kalacaktım. Ama iş madem bu hale getirildi, ben de sonuna kadar mücadele edeceğim. Yani yazık ediliyor. O kadar çok arayan var ki partili partisiz. Yazık ediyorlar partiye. Onun altında bazı parti yetkililerimizin çok utanacağı bir şey var. Ben onu anlattığım zaman rezil, kepaze olacaklar" diyerek tehditler yağdırdı.


Savcılığa gidecek


Öte yandan Ümit Dikbayır'ın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na hakkındaki iddiaların araştırılması için dilekçe vereceği de ortaya çıktı. Dikbayır, ayrıca TBMM Başkanlık Divanı'na dilekçe verip, iddia konularıyla ilgili dokunulmazlığının kaldırılmasını isteyecek.


İYİ Parti Yüksek Disiplin Kurulu ise saat 14.00 da toplanacak. Ümit Dikbayır'ın Disiplin Kurulu 'Tedbiri' karara bağlayacak.





#İYİ Parti
#Ümit Dikbayır
#Meral Akşener
قبل٪ s
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Fırtına, yağış ve selden etkilenen KOBİ'lere 1 milyon liraya kadar faizsiz kredi ödemesi yapılacak