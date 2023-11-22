İYİ Parti’de kriz derinleşiyor: Dikbayır 'rezil rüsva edeceğim' diyerek Akşener’e resmen savaş açtı

İYİ Parti 'de seçimlerde alınan ağır yenilginin ardından başlayan kriz, giderek tırmandı. Terör örgütü PKK'nın arka bahçesi HDP'nin de bulunduğu 8'li koalisyon ortaklığının parti tabanında yarattığı rahatsızlık nedeniyle ardı ardına istifalar yaşandı.





Milletvekilleri, partide yaşanan oy oranının düşmesinden dolayı Meral Akşener'i hedef aldı. Son haftalarda yaşanan istifa dalgasına karşı suskunluğunu bozan Meral Akşener ise 'defolup gitsinler' çıkışı yaptı!





Ümit Dikbayır'ın iddiaları ortalığı karıştırdı





Parti içinde yeni kriz ise kasadaki kayıp 132 milyon liraydı! İddiaya göre İYİ Parti Sakarya Milletvekili, eski mali işlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ümit Dikbayır, kasadaki paranın eksi 16 milyonda olduğu iddiasıyla Meral Akşener'in ve ailesinin banka hesaplarını incelettiği iddiası ortaya atıldı.





Milletvekillerinden de para istenmiş





Milletvekillerinden 500 bin TL ve 1 milyon TL gibi bağışların istenmesi de partiyi iyice karıştırdı. Meral Akşener, ispat ederlerse şerefsizim diyerek sert çıktı. Akşener'in sözlerine yanıt veren Ümit Dikbayır ise "Gerçeği ispat etsin yoksa savcılığa gideceğim" açıklaması yaptı.





Ancak bu sözlerinin üzerine apar topar kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna yollandı.





Partide çalışan bir kadına tacizde bulunduğu da iddia edilen Ümit Dikbayır, suskunluğunu bozdu ve adeta Meral Akşener'e savaş açtı.





Ümit Dikbayır, CHP'ye yakınlığı ile bilinen Sözcü'den Saygı Öztürk'e yaptığı açıklamada, "Açıkçası 5-10 gün sonra partimizden istifa etmeyi düşünüyordum. Bağımsız kalacaktım. Ama iş madem bu hale getirildi, ben de sonuna kadar mücadele edeceğim. Yani yazık ediliyor. O kadar çok arayan var ki partili partisiz. Yazık ediyorlar partiye. Onun altında bazı parti yetkililerimizin çok utanacağı bir şey var. Ben onu anlattığım zaman rezil, kepaze olacaklar" diyerek tehditler yağdırdı.





Savcılığa gidecek





Öte yandan Ümit Dikbayır'ın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na hakkındaki iddiaların araştırılması için dilekçe vereceği de ortaya çıktı. Dikbayır, ayrıca TBMM Başkanlık Divanı'na dilekçe verip, iddia konularıyla ilgili dokunulmazlığının kaldırılmasını isteyecek.





İYİ Parti Yüksek Disiplin Kurulu ise saat 14.00 da toplanacak. Ümit Dikbayır'ın Disiplin Kurulu 'Tedbiri' karara bağlayacak.















