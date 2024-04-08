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İYİ Parti'de kurultay için gözlerin çevrildiği Ağıralioğlu kararını açıkladı: Kongre ve parti iç işleri ile ilgili gündemimiz hiç olmadı

İYİ Parti'de Meral Akşener'in kurultayda genel başkanlığa aday olmayacağının öğrenilmesinin ardından gözler partiden 2023 yılında istifa eden Yavuz Ağıralioğlu'na çevrilmişti. Ağıralioğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bir yıldır farklı bir siyasi parti kurma çalışma sürecinde olduğunu ve sürecin tamamlanması amacıyla çalışmalara devam ettiğini duyurdu. Ağıralioğlu paylaşımında, ''Kongre ve parti iç işleri ile alakalı bir gündemimiz hiç olmadı.'' ifadelerini kullandı.

22:54 - 8/04/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Yavuz Ağıralioğlu
Yavuz Ağıralioğlu

İYİ Parti, Genel Başkan Meral Akşener'in duyurduğu üzere 27 Nisan'da Kurultay'a gidiyor. Meral Akşener'in genel başkanlık için aday olmayacağını belirttiği kurultayda yarışacak isimler ise Günay Kodaz, Mehmet Tolga Akalın, Koray Aydın ve Müsavat Dervişoğlu olacak.


İYİ Parti'de Kurultay sürecinde genel başkanlığa adaylık konusunda gözler 2023 yılında partiden istifa eden Yavuz Ağıralioğlu'na çevrilmişti.


Ağıralioğlu kararını açıkladı

Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Yavuz Ağıralioğlu, İYİ Parti'de genel başkanlığa yönelik bir düşüncesinin bulunmadığını belirtti. Ağıralioğlu, ''Kongre ve parti iç işleri ile alakalı bir gündemimiz hiç olmadı.'' ifadelerini kullandı.


Ağıralioğlu paylaşımında şu ifadelere yer verdi;

Meral Hanım'ın, seçim sonuçlarının sorumluluğunu üzerine alarak almış olduğu örnek karar, Türk siyaseti için çok kıymetlidir.

Bugün hizmetine talip olduğumuz milletimizin, bizi görebilmesine ve tanıyabilmesine açmış olduğu imkân sebebiyle Sayın Genel Başkan'a hem bizim üzerimizdeki emeği ve hakkı için hem de örnek teşkil eden bu siyasi kararı için teşekkür ederiz.

Parti içi mevzi kollamaya ve parti içi iktidar mücadelelerine bulaşmamaya dair verdiğimiz sözün hep arkasında durduk, bugün de arkasındayız.

Kongre ve parti iç işleri ile alakalı bir gündemimiz hiç olmadı. Memleket gündemimiz var.

İYİ Parti'de emek vermiş, fedakârca çalışmış insanların karar vereceği bir süreçtir bu, kendilerine kolaylıklar diliyorum.

Bu vesileyle kongrede aday olan arkadaşlarımıza ve önümüzdeki süreçte memleket yönetimine, Türk Milleti'nin hizmetine talip olacak olan siyasi partilerdeki bütün arkadaşlara başarılar diliyorum.

Biz, Allah izin verirse Sonbaharda, altyapısını tamamladığımız bir siyasi mücadele ile milletimizin teveccühüne talip olacağız.

Çok büyük ekonomik zorlukları olan bir süreçten geçiyoruz. Milletimiz gerçekten çok zor durumda!


Önümüzdeki dönem: Türk Milleti'nin güçlü yarınlarını inşa edecek; hazinesini dolduracak; yaşam kalitemizi yükseltecek şekilde, enflasyonu ve faizi hem düşürecek hem kontrol altına alacak; istihdamı artıracak; çalışan sayımızın emeklilerimizle makul oranda olabilmesi için, kalkınma ve istihdam programını uygulayacak ve eğitimi, adaleti, liyakati kalkınmamızın lokomotifi yapacak siyasi bir gayretin ve yoğun bir hazırlığın içerisindeyiz.

Siyasi irademiz, yakın bir vakitte, milletin ufkunda görünecektir inşallah. Kamuoyuna duyurduğumuzda, tüm memleket sathında, milletimiz ile birlikte yürümeye devam edeceğiz. Allah kerîmdir...


#Yavuz Ağıralioğlu
#İYİ Parti
#kurultay
#seçim
#Meral Akşener
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