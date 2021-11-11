İYİ Parti'de Lütfü Türkkan kararı: Disiplin süreci işlemeyecek

İYİ Parti’nin en yetkili karar organı Genel İdare Kurulu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener başkanlığında toplandı. Toplantıda Şehit yakınına küfreden Lütfü Türkkan’ın disipline sevk edilmesi tartışmaya açıldı.

"İYİ PARTİ SÜRECİ BAŞLATMADI"

CNN TÜRK Muhabiri Ahmet Türkeş son süreci şöyle aktardı: "Yaşanan olayın hemen ardından İYİ Parti Grup Başkan vekili Lütfü Türkkan istifa etmiş ve yerine Erhan Usta gelmişti. Türkkan özür açıklamasında bulunmuştu. İYİ Parti’de Türkkan’a yönelik disiplin sürecinin başlatılıp başlatılmayacağı merak ediliyordu. Disiplin süreci başlatılırsa kınama veya uyarı cezası üzerinde duruluyordu. Gözler dün İYİ Parti Genel İdare Kurulu toplantısındaydı.

OYNAT 00:47 İYİ Parti'li Lütfü Türkkan'dan şehit ağabeyine sinkaflı küfür İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Bingöl ziyaretinde İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, şehit ağabeyi Tahir Kümran'a ağza alınmayacak küfürler etti.



Meral Akşener'in Selahattin Demirtaş'la kahvaltı yapabileceğini söylemesine tepki gösteren şehit ağabeyi Kümran'ın yanına gelen İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, kolunun altına aldığı şehit ağabeyine bu sırada sinkaflı küfür etti.



Görüntülerin sosyal medyaya yayılmasıyla Türrkkan'a tepkiler çığ gibi büyüdü.

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GÜNDEM İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın FETÖ’nün MİT TIR’ları kumpasına ilişkin gizli belgeleri Can Dündar’dan önce temin ettiği ortaya çıktı

Özür diledi konu kapandı

İYİ Parti’de disiplin süreci başlatılmadı. Konunun ne kadar üzücü olduğu, Türkkan’ın deneyimli bir siyasetçi olduğu ve provokasyon kurbanı olduğu belirtiliyor. İYİ Parti’nin küfrü onaylamadığı, yalnızca şehit yakınına değil hiçbir insana yönelik küfrü onaylamadığı belirtiliyor. Disiplin süreci işlemeyecek. Bu karar hem Akşener’in hem milletvekillerinin müşterek kararı. Parti genelinde Türkkan’ın görevinden ayrıldığı ve özür dilediği bunların da yeterli olduğu görüşü hakim."

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OYNAT 00:39 İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın yerine göreve getirilen Erhan Usta: Millet İttifakını FETÖ destekliyor İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın şehit yakınına küfretmesi ülke gündemine oturdu. İstifa eden Türkkan'ın yerine grup başkanvekilliğine Erhan Usta seçildi. Eski MHP'li olan Usta'nın geçmişte verdiği bir röportajında, Millet İttifakı'nı FETÖ'nün desteklediğini söylediği ortaya çıktı. BiP'te paylaş

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