İYİ Parti’de Mehmet İnan Gülçek istifa etti: Partinin Buca Meclisi’nde sandalyesi kalmadı

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, CHP'li 81 il başkanının ortak bildirisine yönelik "4 il başkanının hazırladığı konusunda bir bilgiye sahibim." açıklamasında bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na cevap verdi. Öztrak, "81 il başkanımız bu metni defalarca müzakere etmiştir. Ardından bunu ortak bir mutabakat metni haline getirmişler ve imzalamışlar. CHP'nin hiçbir il başkanı mutabakatı olmayan bir metne imza atmaz." dedi.