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İYİ Parti’de Mehmet İnan Gülçek istifa etti: Partinin Buca Meclisi’nde sandalyesi kalmadı

Cumhurbaşkanı Seçimi'nde hezimete uğrayan Yedili Masa'nın ortaklarından İYİ Parti'de istifa depremi yaşandı. İYİ Parti İzmir’de, Buca Meclis Üyesi Mehmet İnan Gülçek partisinden istifa etti. 2019 seçimlerinde CHP listelerinden seçilen Gülçek'in istifası sonrası ise İYİ Parti’nin Buca Meclisi’nde sandalyesi kalmadı.

18:54 . 22/06/2023 Perşembe
IHA
İYİ Parti İzmir’de Buca Meclis Üyesi Mehmet İnan Gülçek partisinden istifa etti.

İYİ Parti İzmir’de Buca Meclis Üyesi Mehmet İnan Gülçek partisinden istifa etti.

İYİ Parti İzmir’de, Buca Meclis Üyesi Mehmet İnan Gülçek partisinden istifa etti. Gülçek’in istifasının ardından İYİ Parti’nin Buca Meclisi’nde sandalyesi kalmadı.2019 yerel seçimlerinde yapılan ittifak çerçevesinde CHP listelerinden seçilerek İzmir’de Buca Meclis Üyesi olan ve ardından İYİ Parti’ye dönen Mehmet İnan Gülçek, partisinden istifa etti. Gülçek, bağımsız olarak yoluna devam etme kararı alırken İYİ Parti’nin Buca Meclisi’nde sandalyesi kalmadı.



#İYİ Parti
#Buca Meclis Üyesi
#Mehmet İnan Gülçek
#İstifa
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