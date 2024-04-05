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İYİ Parti'de olağanüstü seçimli kurultay tarihi belli oldu

31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerde alınan başarısız sonucun ardından İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e dönük istifa çağrıları gündeme gelmişti. 1 Nisan'da açıklama yapan Akşener, partisini olağanüstü seçimli kurultaya götüreceğini açıklamıştı. İYİ Parti'de olağanüstü seçimli kurultay tarihi belli oldu. Tarih 27 Nisan olarak belirlendi.

14:54 - 5/04/2024 Cuma
Güncelleme: 15:33 - 5/04/2024 Cuma
DHA
İYİ Parti seçimli kurultay tarihi belli oldu

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, 31 Mart yerel seçimleri sonrası genel merkezde yaptığı "Parti tüzüğümüzün bana verdiği yetki gereği en kısa sürede olağanüstü seçimli kongremizi toplayacağız" açıklamasının ardından İYİ Parti'de olağanüstü seçimli kurultay tarihi belli oldu. Tarih 27 Nisan olarak belirlendi.

Parti, olağanüstü seçimli kurultayın tarihini 27 Nisan olarak belirledi.

'Mesajı aldık'

İYİ Parti 31 Mart 2019’daki yerel seçimde yüzde 7,5 oy almıştı. Önceki geceki sonuçlardan sonra istifası yönünde çağrılar gelen Akşener sessizliğini bozdu. Geçen seneki Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçiminin ilk turunda aldığı 9,7 oyun altında kalması halinde istifa edeceği belirtilen Akşener istifa etmedi, ancak olağanüstü kongre kararı aldığını duyurdu: “Siyaset kurumu olarak sandıklardan çıkan mesajı duymak hepimizin görevidir." diyen Akşener, "Bu doğrultuda İYİ Parti olarak biz de üzerimize düşen sorumluluğu alacağız. Muhasebemizi yapacağız. Milletimizin bize verdiği mesajı ve bizim için çizdiği istikamet doğrultusunda gereken adımları atacağız. En kısa sürede olağanüstü seçimli kongremizi toplayacağız.” dedi.



#İYİ Parti
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