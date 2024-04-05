İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, 31 Mart yerel seçimleri sonrası genel merkezde yaptığı "Parti tüzüğümüzün bana verdiği yetki gereği en kısa sürede olağanüstü seçimli kongremizi toplayacağız" açıklamasının ardından İYİ Parti'de olağanüstü seçimli kurultay tarihi belli oldu. Tarih 27 Nisan olarak belirlendi.

İYİ Parti 31 Mart 2019’daki yerel seçimde yüzde 7,5 oy almıştı. Önceki geceki sonuçlardan sonra istifası yönünde çağrılar gelen Akşener sessizliğini bozdu. Geçen seneki Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçiminin ilk turunda aldığı 9,7 oyun altında kalması halinde istifa edeceği belirtilen Akşener istifa etmedi, ancak olağanüstü kongre kararı aldığını duyurdu: “Siyaset kurumu olarak sandıklardan çıkan mesajı duymak hepimizin görevidir." diyen Akşener, "Bu doğrultuda İYİ Parti olarak biz de üzerimize düşen sorumluluğu alacağız. Muhasebemizi yapacağız. Milletimizin bize verdiği mesajı ve bizim için çizdiği istikamet doğrultusunda gereken adımları atacağız. En kısa sürede olağanüstü seçimli kongremizi toplayacağız.” dedi.