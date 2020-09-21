İYİ Parti'de ortalık toz duman: Elden ele dolaşan liste kriz çıkardı

İYİ Parti’nin 2. Olağan Kurultayı, "Millet bizi çağırıyor" sloganıyla Altınpark Anfa’da gerçekleştirildi.

Meral Akşener, 1289 oy alarak tekrardan partisinin genel başkanı oldu. Akşener, oy kullanan delegenin tamamının oyunu aldı.

Merkez Disiplin Kurulu ve yedek listesi belli oldu

Oy verme işleminin ardından yapılan sayımlarda Merkez Disiplin Kurulu ve yedek listesi belli oldu.

Merkez Disiplin Kurulu’nda 11 asıl ve 7 yedek üyeliklerin seçimi yapıldı. Oy verme işleminin ardından yapılan sayımlarda GİK üyeleri de belli oldu.

GÜNDEM İnce'nin ekibinden Akşener ve İmamoğlu'na 'taklitçisiniz' göndermesi

'Tercih edilmeyecekler' listesi

Kurultay esnasında delegelere dağıtıldığı belirtilen ve “tercih edilmeyecekler” listesi İYİ Parti'yi karıştırdı.

“İlk 75’te de olsa Tercih Edilmeyecekler” başlıklı listede “Hayrettin Nuhoğlu, Feridun Bahşi, Aytun Çıray, Yavuz Temizel, Ümit Özdağ, Aylin Cesur, Aydın Adnan Sezgin, Berna Biçer, İsmail Koncuk, Ayhan Erel” isimleri yer aldı.

GÜNDEM Meral Akşener, yeniden İYİ Parti genel başkanı seçildi

"ADAMLIK BİZİM OLSUN"

İYİ Parti Adana Milletvekili İsmail Koncuk, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

"İlk 75'de de olsa tercih edilmeyecek" başlıklı listede kendisinin de adının olduğunu ifade eden Koncuk, "İYİ Parti 2. Olağan Kongresi bugün yapıldı. Hayırlı olsun. Ben ve Ümit Özdağ, Gİ̇K adayı olmamamıza rağmen, bazı akıl ve ahlak fukaraları, bir kısım il yöneticisine sabah böyle bir liste dağıtmış. Aday olma ihtimalimiz bile birilerini ürkütmüş! Koltuk onların, adamlık bizim olsun" diye belirtti.

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İYİ Parti 2. Olağan Kongresi bugün yapıldı. Hayırlı olsun. Ben ve Ümit Özdağ, Gİ̇K adayı olmamamıza rağmen, bazı akıl ve ahlak fukaraları, bir kısım il yöneticisine sabah böyle bir liste dağıtmış.Aday olma ihtimalimiz bile birilerini ürkütmüş! Koltuk onların, adamlık bizim olsun. pic.twitter.com/OI4kCT2ega — İSMAİL KONCUK (@ikoncuk) September 20, 2020

"Samimiyet ve ilkeler testidir bu!"

İYİ Parti Milli Güvenlik Politikaları Başkanı ve İzmir Milletvekili Aytun Çıray da listeye tepki gösterdi.

Çıray, "Bu listede asıl hedef merkez siyasetçilerin tasfiyesidir. Demirel'in doktoru.. İsmet Sezgin'in yeğeni.. Ve bendeniz bunun işaretidir. Başarıp başaramadıklarını göreceğiz. Onlar da görecek. Samimiyet ve ilkeler testidir bu!" dedi.

Bu listede asıl hedef merkez siyasetçilerin tasfiyesidir.

Demirel'in doktoru..

İsmet Sezgin'in yeğeni..

Ve bendeniz bunun işaretidir.

Başarıp başaramadıklarını göreceğiz.

Onlar da görecek.

Samimiyet ve ilkeler testidir bu! https://t.co/Fvl92O2a3x — Aytun Çıray (@TCAytunCiray) September 20, 2020

GÜNDEM İYİ Parti’yi terör eksenine çekme girişimi: Demirtaş'tan Akşener açıklaması

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OYNAT 00:20 Muharrem İnce'nin ekibinden Akşener ve İmamoğlu'na 'taklitçisiniz' göndermesi 'Bin günde memleket hareketi' sloganıyla yola çıkan Muharrem İnce'nin sosyal medya ekibi, yayınladıkları videoyla gündem konusu oldu. İnce'nin ekibi, Meral Akşener ve Ekrem İmamoğlu'nun videolarını derleyerek 'Taklitler diyoruz aslını yaşatır' ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

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OYNAT 00:27 'Dışarıda olsam Akşener'in evine giderdim' diyen Demirtaş'a Akşener'den cevap: Kutuplaşmayı kaldırmak için yola çıktık HDP'nin eski eş başkanı Selahattin Demirtaş'ın, 'Dışarıda olsaydım Akşener'i evinde ziyaret ederdim' çıkışına, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener FOX TV'de katıldığı programda cevap verdi. Akşener, 'Değerler üzerinden kutuplaştıran, vatandaşı birbiriyle kavga ettiren zihniyeti ortadan kaldırmak için bu partiyi kurduk' ifadelerini kullandı. Akşener net bir ifade kullanmaktan kaçındı. BiP'te paylaş

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OYNAT 00:00 Meral Akşener: ‘Erdoğan Ayasofya’yı açamaz’ dedim yanılmışım Daha önce katıldığı bir programda 'Sayın Erdoğan Ayasofya'yı açamaz' diyen İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ayasofya'nın tekrar camiye çevrilmesi kararından sonra katıldığı TV programında, 'Sayın Erdoğan Ayasofya'yı açamaz' dedim yanılmışım. Sayın Erdoğan'ı tebrik ediyorum' dedi. BiP'te paylaş

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