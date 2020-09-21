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Gündem İYİ Partide ortalık toz duman Elden ele dolaşan liste kriz çıkardı
POLİTİKA

İYİ Parti'de ortalık toz duman: Elden ele dolaşan liste kriz çıkardı

İYİ Parti’nin 2. Olağan Kurultayı, "Millet bizi çağırıyor" sloganıyla Altınpark Anfa’da gerçekleştirildi. Ancak, sonuçlar İYİ Parti'yi karıştırdı. Kurultayda 'Tercih Edilmeyecekler' listesinde bulunan İYİ Parti Adana Milletvekili İsmail Koncuk "Adamlık bizim olsun" açıklaması yaparken, İYİ Parti Milli Güvenlik Politikaları Başkanı ve İzmir Milletvekili Aytun Çıray ise "Samimiyet ve ilkeler testidir bu!" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İYİ Parti 2. Olağan Kurultayı gerçekleşti.
İYİ Parti 2. Olağan Kurultayı gerçekleşti.

İYİ Parti’nin 2. Olağan Kurultayı, "Millet bizi çağırıyor" sloganıyla Altınpark Anfa’da gerçekleştirildi.

Meral Akşener, 1289 oy alarak tekrardan partisinin genel başkanı oldu. Akşener, oy kullanan delegenin tamamının oyunu aldı.

Merkez Disiplin Kurulu ve yedek listesi belli oldu

Oy verme işleminin ardından yapılan sayımlarda Merkez Disiplin Kurulu ve yedek listesi belli oldu.

Merkez Disiplin Kurulu’nda 11 asıl ve 7 yedek üyeliklerin seçimi yapıldı. Oy verme işleminin ardından yapılan sayımlarda GİK üyeleri de belli oldu.

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'Tercih edilmeyecekler' listesi

Kurultay esnasında delegelere dağıtıldığı belirtilen ve “tercih edilmeyecekler” listesi İYİ Parti'yi karıştırdı.

“İlk 75’te de olsa Tercih Edilmeyecekler” başlıklı listede “Hayrettin Nuhoğlu, Feridun Bahşi, Aytun Çıray, Yavuz Temizel, Ümit Özdağ, Aylin Cesur, Aydın Adnan Sezgin, Berna Biçer, İsmail Koncuk, Ayhan Erel” isimleri yer aldı.

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"ADAMLIK BİZİM OLSUN"

İYİ Parti Adana Milletvekili İsmail Koncuk, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

"İlk 75'de de olsa tercih edilmeyecek" başlıklı listede kendisinin de adının olduğunu ifade eden Koncuk, "İYİ Parti 2. Olağan Kongresi bugün yapıldı. Hayırlı olsun. Ben ve Ümit Özdağ, Gİ̇K adayı olmamamıza rağmen, bazı akıl ve ahlak fukaraları, bir kısım il yöneticisine sabah böyle bir liste dağıtmış. Aday olma ihtimalimiz bile birilerini ürkütmüş! Koltuk onların, adamlık bizim olsun" diye belirtti.

"Samimiyet ve ilkeler testidir bu!"

İYİ Parti Milli Güvenlik Politikaları Başkanı ve İzmir Milletvekili Aytun Çıray da listeye tepki gösterdi.

Çıray, "Bu listede asıl hedef merkez siyasetçilerin tasfiyesidir. Demirel'in doktoru.. İsmet Sezgin'in yeğeni.. Ve bendeniz bunun işaretidir. Başarıp başaramadıklarını göreceğiz. Onlar da görecek. Samimiyet ve ilkeler testidir bu!" dedi.

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