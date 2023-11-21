İYİ Parti'de peş peşe istifaların ardından kan donduran 'cinsel saldırı' iddiası

İYİ Parti
Peş peşe gelen istifalarla sarsılan İYİ Parti'de ortaya atılan yeni iddialar kan dondurdu.
Öyle ki partiden önemli isimlerin istifa etmeye başlamasının ardından ortaya atılan iddialar gündeme bomba gibi düştü.
Partideki en büyük krizlerden biri Genel Başkan Meral Akşener ile aynı zamanda öz yeğeni de olan Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır arasında.
İkili arasında başlayan 'hesaplarım inceleniyor' kavgası tüm partiyi sardı.
Yolsuzluk tartışmaları
İddialar üzerine partiye dilekçe veren Dikbayır, kendisinin, Meral Akşener'in ve ailesinin hesaplarının incelenmesini istemişti.
Hesap inceletme iddiasının yanı sıra partinin kasasından 132 milyon liranın buharlaştığı Dikbayır tarafından öne sürülünce, İYİ Parti'de bu sefer de yolsuzluk tartışması başladı.
Yaşananlar İYİ Parti'de deprem etkisi yaratırken dün Ümit Dikbayır, kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi.
Yeni iddia kan dondurdu
Dikbayır'ın kesin ihraç talebiyle süren parti içi skandallar bununla da bitmedi.
Bu kez de ortaya atılan cinsel saldırı iddiası ortalığı iyice karıştırdı.
Gazeteci Yavuz Selim Demirağ, İYİ Parti'den istifa eden bir milletvekilinin oğlu ve yeğeninin, iki kadına cinsel saldırıda bulunduğuna yönelik iddialar olduğunu açıkladı.
Bazı çalışanların işine son verildi
'İki genç kıza tecavüz' iddiası
Demirağ konuyla ilgili açıklamalarında şunları söyledi: