İYİ Parti’de PKK ve FETÖ depremi

HDP ile anayasa çalışması ve Teşkilat Başkanı Koray Aydın'a yönelik tepkiler İYİ Parti'deki sarsıntıyı büyüttü.
- İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun "FETÖ'cü" olduğu yönündeki iddiaları nedeniyle Disiplin Kurulu'na sevkedildi. Özdağ, bu süreçte İYİ Parti'nin HDP ile ittifak içinde olduğunu, anayasa çalışması yaptıklarını bildirdi. Özdağ, İYİ Parti, CHP, HDP ve SP'nin anayasa taslağı hazırladığı, bu taslakta, 'değiştirilmesi teklif dahi edilemez' olarak kabul edilen maddelerin bile revize edildiğini söyledi. İYİ Parti Müşterek Disiplin Kurulu dün yapılan toplantısında Özdağ'ın durumunu görüştü. Parti tüzüğünün ilgili hükümleri uyarınca Müşterek Disiplin Kurulu tarafından, Özdağ'ın İYİ Parti üyeliğinden, Kurucular Kurulu Üyeliği de dahil olmak üzere kesin olarak çıkarılmasına oy birliğiyle karar verildi.
İYİ Parti'den ihraç edilen İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, partisinin Disiplin Kurulu kararını yargıya taşıyacağını bildirdi.
İSTİFASINI AÇIKLADI
Partide deprem etkisi yaratan bir gelişme de Adana Milletvekili İsmail Koncuk'un istifası oldu. Koncuk'un ismi İYİ Parti 2. Olağan Kongresi'nde 'seçilmeyecekler' listesinde yer almıştı. İYİ Parti’nin iyi yönetilemediğini belirten Koncuk, "Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanmak için PKK'nın taleplerini karşılamaya çalıştılar. Gerçek dava adamları ve kurucular küçük düşürülmeye çalışılmıştır. Bugünden itibaren ne milletvekili olarak ne de üye olarak İyi Parti'yle bağlantım kalmamıştır” dedi. İstifa açıklamasını Meclis'te açıklayan Koncuk'un yanında ihraç edilen Özdağ da hazır bulundu. Koncuk'un istifasıyla İYİ Parti'nin koltuk sayısı 37'ye düştü.