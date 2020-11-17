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POLİTİKA

İYİ Parti’de PKK ve FETÖ depremi: İYİ Parti neden karıştı?

İYİ Parti’de PKK ve FETÖ depremi

HDP ile ortak anayasa çalışması ve son kongrede Koray Aydın’ın hazırladığı “seçilmeyecekler listesi”yle başlayan gerilim İYİ Parti’yi sarstı. Adana Milletvekili İsmail Koncuk, iyi yönetilemeyen İYİ Parti’nin “Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanabilmek için PKK’nın taleplerini karşılamaya çalıştığını” söyleyerek istifa etti. İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu’nun FETÖ’cü olduğunu iddia eden Ümit Özdağ ise ihraç edildi. Böylece Meclis’e 43 milletvekili ile giren partinin sandalye sayısı 37’ye düştü.

Nur Banu Aras Yeni Şafak
Ümit Özdağ - İsmail Koncuk
Ümit Özdağ - İsmail Koncuk

HDP ile anayasa çalışması ve Teşkilat Başkanı Koray Aydın'a yönelik tepkiler İYİ Parti'deki sarsıntıyı büyüttü.

  • İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun "FETÖ'cü" olduğu yönündeki iddiaları nedeniyle Disiplin Kurulu'na sevkedildi. Özdağ, bu süreçte İYİ Parti'nin HDP ile ittifak içinde olduğunu, anayasa çalışması yaptıklarını bildirdi. Özdağ, İYİ Parti, CHP, HDP ve SP'nin anayasa taslağı hazırladığı, bu taslakta, 'değiştirilmesi teklif dahi edilemez' olarak kabul edilen maddelerin bile revize edildiğini söyledi. İYİ Parti Müşterek Disiplin Kurulu dün yapılan toplantısında Özdağ'ın durumunu görüştü. Parti tüzüğünün ilgili hükümleri uyarınca Müşterek Disiplin Kurulu tarafından, Özdağ'ın İYİ Parti üyeliğinden, Kurucular Kurulu Üyeliği de dahil olmak üzere kesin olarak çıkarılmasına oy birliğiyle karar verildi.

İYİ Parti'den ihraç edilen İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, partisinin Disiplin Kurulu kararını yargıya taşıyacağını bildirdi.

İYİ Parti’den istifa eden Koncuk: Akşener ve ekibi seçimleri kazanmak için PKK talebine bile evet der
OYNAT 02:14
İYİ Parti’den istifa eden Koncuk: Akşener ve ekibi seçimleri kazanmak için PKK talebine bile evet der
İYİ Parti Adana Milletvekili İsmail Koncuk, TBMM'de düzenlediği basın toplantısıyla İYİ Parti'den istifa ettiğini duyurdu. Basın toplantısında Meral Akşener ve İYİ Parti yöneticilerine sert sözlerle yüklenen Koncuk, “İYİ Parti'yi yönetenlerin maalesef her kalıba girmek gibi hastalığı, arızası vardır. İktidar olmak için her yolu mübah olarak gören anlayış şu an İYİ Parti'yi yönetiyor. Demek ki Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanmak için siz PKK talebine evet diyeceksiniz” ifadelerini kullandı.


İSTİFASINI AÇIKLADI

Partide deprem etkisi yaratan bir gelişme de Adana Milletvekili İsmail Koncuk'un istifası oldu. Koncuk'un ismi İYİ Parti 2. Olağan Kongresi'nde 'seçilmeyecekler' listesinde yer almıştı. İYİ Parti’nin iyi yönetilemediğini belirten Koncuk, "Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanmak için PKK'nın taleplerini karşılamaya çalıştılar. Gerçek dava adamları ve kurucular küçük düşürülmeye çalışılmıştır. Bugünden itibaren ne milletvekili olarak ne de üye olarak İyi Parti'yle bağlantım kalmamıştır” dedi. İstifa açıklamasını Meclis'te açıklayan Koncuk'un yanında ihraç edilen Özdağ da hazır bulundu. Koncuk'un istifasıyla İYİ Parti'nin koltuk sayısı 37'ye düştü.

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