İYİ Parti'de yaprak dökümü sürüyor: Aktuna partisinden istifa ettiğini duyurdu

"Meral Başkan'ımız ve Kemal Başkan'ımız Sayın Erdoğan'a sürekli demokrasi dersi veriyor. Senelerdir antidemokratik uygulamalarını eleştiriyorlar. Peki madem siz bu kadar demokratsınız niye blok listeyle kurultaya çıkıyorsunuz? Niye demokrasiyi çiğniyorsunuz? Muhalefet blokunda umut veren bir parti ve lider kalmamıştır. Şu andan sonra Erdoğan'ın yaptığı zamlar eleştirilse bile bir etkisi kalmamış. Hatta eleştirecek zamanı yok. Kendi derdine düşmüş bir muhalefet. Kendi koltuğu için uğraşan bir muhalefet İYİ Parti de CHP de."