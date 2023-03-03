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İYİ Parti'de yarın yapılması planlanan GİK toplantısı bugün gerçekleşecek: Akşener'in açıklama yapması bekleniyor

Altılı Masa'nın toplantısının ardından İYİ Parti'de gelişmeler peş peşe yaşanıyor. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, cumhurbaşkanı adayının görüşüldüğü Altılı masa toplantısı sonrası geçtiğimiz akşam milletvekilleri ve başkanlık divanı üyeleriyle bir araya geldi. Partinin 4 Mart Cumartesi günü yapılması planlanan Genel İdare Kurulu (GİK) toplantısı da bugün saat 13.30'da gerçekleşecek. Akşener'in toplantı sonunda açıklama yapması bekleniyor.

10:31 . 3/03/2023 Cuma
Yeni Şafak
İYİ Parti Genel İdare Kurulu (GİK) bugün saat 13.30'da toplanacak.

İYİ Parti Genel İdare Kurulu (GİK) bugün saat 13.30'da toplanacak.

CHP, İYİ Parti, Demokrat Parti, Saadet Partisi, DEVA Partisi ve Gelecek Partisinin yer aldığı Altılı Masa'nın 12'nci toplantısı geçtiğimiz gün yapıldı. Toplantının sona ermesinin ardından yapılan ortak açıklamada,
"Cumhurbaşkanı adayımız konusunda ortak bir anlayışa ulaşmış bulunuyoruz. Nihai açıklamayı, 6 Mart Pazartesi kamuoyuyla paylaşacağız."
ifadesi kullanıldı.

İYİ Parti'den Altılı Masa toplantısının ardından gece mesaisi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, cumhurbaşkanı adayının görüşüldüğü altılı masa toplantısının ardından milletvekilleri ve başkanlık divanı üyeleriyle bir araya geldi. İYİ Partililerin toplantısı, saat 03.30'da sona erdi. Akşener, partinin ek binasında gerçekleşen ve yaklaşık 5 saat süren toplantının ardından gazetecilere herhangi bir açıklama yapmadı. Milletvekilleri ve bazı Başkanlık Divanı üyeleri ise toplantıya ilişkin soruya,
"Genel İdare Kurulu toplantısını bekleyin", "Her şey iyi olacak" ve "Türkiye iyi olacak"
yanıtını verdi.

GİK toplantısı da bugün yapılacak

İYİ Parti'de yaşanan gelişmeler bununla sınırlı kalmadı. 4 Mart Cumartesi günü yapılması planlanan Genel İdare Kurulu (GİK) toplantısının bugün saat 13.30'da toplanacağı öğrenildi.


Akşener 5 saat süren toplantısının ardından 03.30'da genel merkez binasından ayrıldı
Akşener 5 saat süren toplantısının ardından 03.30'da genel merkez binasından ayrıldı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, cumhurbaşkanı adayının görüşüldüğü altılı masa toplantısının ardından milletvekilleri ve başkanlık divanı üyeleriyle yaptığı toplantı saat 03.30'da sona erdi. Akşener, partinin ek binasında gerçekleşen ve yaklaşık 5 saat süren toplantının ardından gazetecilere herhangi bir açıklama yapmadı. Milletvekilleri ve bazı Başkanlık Divanı üyeleri ise toplantıya ilişkin soruya, "Genel İdare Kurulu toplantısını bekleyin", "Her şey iyi olacak" ve "Türkiye iyi olacak" yanıtını verdi. Öte yandan Akşener partiden ayrılırken gençlik kolları üyelerince "Milletin umudu Meral Akşener" ve "İşte lider işte Akşener" şeklinde slogan atıldı.




#Altılı Masa
#İyi parti
#GİK
2 saat önce
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İYİ Parti'de yarın yapılması planlanan GİK toplantısı bugün gerçekleşecek: Akşener'in açıklama yapması bekleniyor
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