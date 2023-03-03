İYİ Parti'de yarın yapılması planlanan GİK toplantısı bugün gerçekleşecek: Akşener'in açıklama yapması bekleniyor

İYİ Parti Genel İdare Kurulu (GİK) bugün saat 13.30'da toplanacak.
CHP, İYİ Parti, Demokrat Parti, Saadet Partisi, DEVA Partisi ve Gelecek Partisinin yer aldığı Altılı Masa'nın 12'nci toplantısı geçtiğimiz gün yapıldı. Toplantının sona ermesinin ardından yapılan ortak açıklamada,
"Cumhurbaşkanı adayımız konusunda ortak bir anlayışa ulaşmış bulunuyoruz. Nihai açıklamayı, 6 Mart Pazartesi kamuoyuyla paylaşacağız."
ifadesi kullanıldı.
İYİ Parti'den Altılı Masa toplantısının ardından gece mesaisi
İYİ Parti'den Altılı Masa toplantısının ardından gece mesaisi
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, cumhurbaşkanı adayının görüşüldüğü altılı masa toplantısının ardından milletvekilleri ve başkanlık divanı üyeleriyle bir araya geldi. İYİ Partililerin toplantısı, saat 03.30'da sona erdi. Akşener, partinin ek binasında gerçekleşen ve yaklaşık 5 saat süren toplantının ardından gazetecilere herhangi bir açıklama yapmadı. Milletvekilleri ve bazı Başkanlık Divanı üyeleri ise toplantıya ilişkin soruya,
"Genel İdare Kurulu toplantısını bekleyin", "Her şey iyi olacak" ve "Türkiye iyi olacak"
yanıtını verdi.
GİK toplantısı da bugün yapılacak
GİK toplantısı da bugün yapılacak
İYİ Parti'de yaşanan gelişmeler bununla sınırlı kalmadı. 4 Mart Cumartesi günü yapılması planlanan Genel İdare Kurulu (GİK) toplantısının bugün saat 13.30'da toplanacağı öğrenildi.
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