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İYİ Parti'de yeni istifa: Özlem Ural da ayrıldı

İyi Parti'de istifaların devam ettiği bir süreçte, önceki dönem il başkanlarından ve milletvekili adaylarından Özlem Ural da partiden ayrıldı.

16:29 - 12/02/2024 Monday
Güncelleme: 16:34 - 12/02/2024 Monday
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Özlem Ural
Özlem Ural

14 ve 28 Mayıs seçimlerinden sonra belini doğrultamayan İyi Parti'de istifalar devam ediyor.


Akşener'e yakın isimlerin peş peşe gelen istifalarına bir yenisi daha eklendi. 2023 yılı Mayıs ayında yapılan genel seçimlerde milletvekili adaylığı için il başkanlığı görevinden istifa eden Özlem Ural, partisinden istifa etti.


E-devlet üzerinden İyi Parti’den istifa ettiği öğrenilen Özlem Ural’dan ise herhangi bir açıklama yapılmadı.



Kulisler hareketlendi


İyi Parti’nin Balıkesir’de kurulduğu günden bu yana Altıeylül İlçe Başkanlığı, İl Başkanlığı görevlerinde bulunan, en son yapılan genel seçimlerde ise ikinci sıra milletvekili adayı olan Özlem Ural’ın partisinden istifa etmesi siyasi kulislerde hayrete neden oldu.


Turhan Çömez iddiası


Öte yandan istifaya neden olan olayın Turhan Çömez'in Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adaylığı olduğu iddia edilirken, Ural'ın istifaya dair yarından sonra bir basın toplantısı düzenleyeceği belirtildi.



#İYİ Parti
#Özlem Ural
#Turhan Çömez
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