|
Gündem

İYİ Parti'de yer yerinden oynuyor: İl yönetimi istifa etti

28 Mayıs seçimlerinin ardından İYİ Parti'de yaşana deprem hız kesmiyor. Son olarak İYİ Parti Sakarya İl Başkanı Serdip Dokumacı ve yönetim kurulu üyeleri istifa etti. Yerel seçime sayılı aylar kala yapılan istifa partide büyük deprem yaşattı.

12:41 - 9/11/2023 Perşembe
Güncelleme: 12:46 - 9/11/2023 Perşembe
Diğer
İYİ Parti

İYİ Parti

İYİ Parti Sakarya İl Başkanlığı'ndan istifa eden Fatih Akgün'ün yerine önceki dönem İYİ Parti Adapazarı ilçe Başkanı ve 28. dönem Milletvekili adayı olan Avukat E. Serdip Dokumacı atanmıştı. Dokumacı'nın il başkanı olarak atanmasının ardından yeni il yönetimi belirlenmiş ve teşkilata hızla yeni soluk gelmişti. Ancak dün akşam aniden yönetim kurulu ile birlikte istifa eden Başkan Dokumacı kamuoyuna her hangi bir açıklama yapmadı.



Yeni istifalar gelebilir


İYİ Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır ile Genel Başkan Meral Akşener arasında başlayan gerginlikle birlikte parti içi çekişmeden kaynaklandığı ileri sürülen Serdip Dokumacı istifasıyla birlikte yeni istifaların da gelmesi bekleniyor.


Öte yandan İYİ Parti'de Genel Başkan Yardımcılığı da yapan Ümit Dikbayır ile Akşener arasındaki gerginlik sürerken Meral Akşener' akrabası olan Dikbayır'ı 50 kişilik İYİ Parti Genel İdare Kurulu listesine almadı.


Bilindiği gibi GİK listesinde 2'inci sırada yer alan Dikbayır, delegenin reddetmesi üzerine GİK üyeliğinden düştü.




#İYİ Parti
#istifa
#Sakarya
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
TROY kimin? Vatandaşlar, yerli ödeme sistemi TROY'a akın ediyor! Daha şimdiden 19 milyona ulaştı