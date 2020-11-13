İYİ Parti’deki liste krizinde yeni gelişme: Koncuk, Koray Aydın’ın ihracını istedi

İYİ Parti’nin son kongresinde ‘oy verilmeyecekler listesi’nin ortaya çıkması parti içindeki tartışmaların fitilini ateşlemişti. Kongrenin ardından Koray Aydın listeyi hazırlayan kişi olarak suçlanmıştı.

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Hakkındaki iddiaları yalanlayan Aydın, “Şunu açık söylüyorum, önceki kongrede liste çıkardım. Ama bu kongrede ben liste çıkarmadım” diyerek kendini savunmuştu.

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Bu itirafın, İyi Parti tüzüğünün ihlali anlamına geldiğini söyleyen Adana Milletvekili İsmail Koncuk, Koray Aydın’ın partiden ihraç edilmesi için dilekçe verdi.

Koncuk, Aydın’ın parti tüzüğünde yer alan “demokrasiyi yok sayıcı eylemde bulunmak”, “Seçimlerde usulsüzlük yapmak, seçim işlerinden kaçınmak, seçimler sırasında herhangi bir adayın çalışmasını engelleyici söz ve davranışlarda bulunmak” ve “Genel İdare Kurulu üyelerinin seçimlerinde seçim sonuçlarını etkileyecek şekilde kasten ihlal etmek” ilkelerini ihlal ettiğini söyledi.