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İYİ Parti'den Akşener açıklaması: 6 Mart’taki toplantıya katılmayacak

İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, ''Meral Akşener, 6 Mart’taki toplantıya katılmayacak'' açıklamasında bulundu. Parti Başkanvekili Erhan Usta da, "Mutabakatta karar alma konusunda son toplantıda yapılan hata düzeltilirse kapı açık. Kararlar mutabakatla açıklanacak" diyerek açık kapı bıraktı.

19:19 . 4/03/2023 Cumartesi
DHA
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavahat Dervişoğlu, 6 Mart’ta 5 muhalefet partisi tarafından gerçekleştirilmesi planlanan Liderler Buluşması’na Meral Akşener’in katılmayacağını açıkladı.


İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in genel merkez ek binasında parti Başkanlık Divanı Üyeleri, Milletvekilleri ve Genel Başkan Başdanışmanları ile bir araya geldiği toplantı sona erdi. Konutuna geçmek üzere ayrılan Akşener, gazeteciler tarafından yöneltilen soruları cevapsız bıraktı. Öte yandan İYİ Parti Grup Başkanvekili Dervişoğlu, yaptığı açıklamada Akşener’in 6 Mart’ta 5 muhalefet partisi tarafından gerçekleştirilmesi planlanan Liderler Buluşması’na katılım durumuna ilişkin, “Hayır, katılmayacak. 5 partinin lideri bugün toplandı, bir de onlara sorun. Zamanı gelince her şeyi konuşacağız” ifadelerine yer verdi.


#İYİ Parti
#Meral Akşener
#Toplantı
1 saat önce
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İYİ Parti'den Akşener açıklaması: 6 Mart’taki toplantıya katılmayacak
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