İYİ Parti'den Akşener açıklaması: 6 Mart’taki toplantıya katılmayacak

İYİ Parti lideri Meral Akşener'den İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş'a "Millet sizi göreve çağırıyor” demişti. Her iki isim de Kılıçdaroğlu’nun yanında durduğunu yaptıkları açıklama ile duyurmuştu. Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile görüşeceği iddia edildi. İYİ Parti Sözcüsü Kürşat Zorlu'dan bu iddiaya yönelik son dakika açıklaması geldi. Peki Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu Akşener ile görüşecek mi, görüşme ne zaman, saat kaçta olacak? İşte detaylar.