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İYİ Parti'den CHP'li Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne zehir zemberek sözler: Bizim desteklerimizle oraya geldiklerini unuttular

CHP ve İYİ Parti arasında seçim mağlubiyetinin ardından başlayan krize yerel yönetimler de dahil oldu. İYİ Parti Aydın İl Başkanı Recep Taner, CHP'li Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne İncirliova Belediyesi'ne yeteri kadar destek vermedikleri gerekçesiyle tepki gösterdi. Taner, "Millet İttifakı'nın ortağı olarak bizim İYİ Partili arkadaşların da destekleriyle gelinen makamlarda, maalesef o makamlara gelindikten sonra bu desteklerimiz unutuldu. Tıpkı İstanbul, Ankara ve diğer büyükşehirlerin seçimlerinde olduğu gibi. Bizim desteklerimizle oraya geldiklerini unutarak, kendileri oraya kendi partililerin oylarıyla gelmiş gibi bir süreç işledik." dedi.

11:00 . 12/07/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
İYİ Parti Aydın İl Başkanı Recep Taner, CHP'li Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin İncirliova Belediyesi'ne destek vermediğini söyledi.

İYİ Parti Aydın İl Başkanı Recep Taner, CHP'li Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin İncirliova Belediyesi'ne destek vermediğini söyledi.

Seçim hezimetinin ardından İYİ Parti ve CHP arasında yaşanan tartışmalara yerel yönetimler de dahil oldu. İYİ Parti Aydın İl Başkanı Recep Taner, CHP'li Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin İncirliova Belediyesi'ne yeteri kadar destek vermediği gerekçesiyle tepki gösterdi.

İYİ Partili Recep Taner CHP'li belediye yönetimini yerden yere vurdu

Tepki olarak belediye meclis toplantısına katılmadıklarını ifade eden Taner, konuyu birkaç kez gündeme getirmelerine rağmen sonuç alamadıklarını söyledi.



"Bizim desteklerimizle oraya geldiklerini unuttular"

Taner, gazetecilere yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Millet İttifakı'nın ortağı olarak bizim İYİ Partili arkadaşların da destekleriyle gelinen makamlarda, maalesef o makamlara gelindikten sonra bu desteklerimiz unutuldu. Tıpkı İstanbul, Ankara ve diğer büyükşehirlerin seçimlerinde olduğu gibi. Bizim desteklerimizle oraya geldiklerini unutarak, kendileri oraya kendi partililerin oylarıyla gelmiş gibi bir süreç işledik. Bugüne kadar ben şahsen il başkanı olarak, Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne teşkilat kanalıyla bir tane elman koymadım."



#İYİ Parti
#Aydın Büyükşehir Belediyesi
#Recep Taner
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