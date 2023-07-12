İYİ Parti'den CHP'li Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne zehir zemberek sözler: Bizim desteklerimizle oraya geldiklerini unuttular

İYİ Parti Aydın İl Başkanı Recep Taner, CHP'li Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin İncirliova Belediyesi'ne destek vermediğini söyledi.
Seçim hezimetinin ardından İYİ Parti ve CHP arasında yaşanan tartışmalara yerel yönetimler de dahil oldu. İYİ Parti Aydın İl Başkanı Recep Taner, CHP'li Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin İncirliova Belediyesi'ne yeteri kadar destek vermediği gerekçesiyle tepki gösterdi.
İYİ Partili Recep Taner CHP'li belediye yönetimini yerden yere vurdu
Tepki olarak belediye meclis toplantısına katılmadıklarını ifade eden Taner, konuyu birkaç kez gündeme getirmelerine rağmen sonuç alamadıklarını söyledi.
"Bizim desteklerimizle oraya geldiklerini unuttular"
Taner, gazetecilere yaptığı açıklamada şunları söyledi: