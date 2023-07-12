İYİ Parti'den CHP'li Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne zehir zemberek sözler: Bizim desteklerimizle oraya geldiklerini unuttular

"Millet İttifakı'nın ortağı olarak bizim İYİ Partili arkadaşların da destekleriyle gelinen makamlarda, maalesef o makamlara gelindikten sonra bu desteklerimiz unutuldu. Tıpkı İstanbul, Ankara ve diğer büyükşehirlerin seçimlerinde olduğu gibi. Bizim desteklerimizle oraya geldiklerini unutarak, kendileri oraya kendi partililerin oylarıyla gelmiş gibi bir süreç işledik. Bugüne kadar ben şahsen il başkanı olarak, Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne teşkilat kanalıyla bir tane elman koymadım."